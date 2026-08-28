Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hamburg erneut gestiegen. Der Wert ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Die Agentur für Arbeit sieht dennoch auch positive Entwicklungen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg hat den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht.

Im August waren fast 97.800 Männer und Frauen ohne Arbeit. Dies war der höchste Wert seit Mai 2006, wie die Agentur für Arbeit Hamburg sagte. Stichtag für die Erhebung war der 13. August.

Arbeitslosenquote klettert auf 8,6 Prozent

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Im Vergleich zum Vormonat waren 946 Menschen oder ein Prozent mehr ohne Arbeit in Hamburg. Gegenüber dem August des Vorjahres hat sich die Zahl der Arbeitslosen den Angaben zufolge um rund 1430 oder 1,5 Prozent erhöht. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 8,6 Prozent und ist im Vergleich zum Vormonat und dem Vorjahresmonat um 0,1 Punkte gestiegen.

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Trotz allem zeigt sich nach Ansicht des operativen Geschäftsführers der Agentur für Arbeit, Reinhold Wellen, für den Hamburger Arbeitsmarkt ein weiterhin verhalten optimistisches Bild. „Die Arbeitslosigkeit ist saisonal bedingt leicht gestiegen, während gleichzeitig merklich weniger Menschen neu arbeitslos wurden.“ Die Entwicklung stehe damit weiterhin im Zeichen eines Arbeitsmarktes, der sich insgesamt robust zeige und dessen Dynamik weiterhin ausgeprägt sei.

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Zahl junger Arbeitsloser steigt

Auch die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen im Alter von unter 25 Jahren stieg überdurchschnittlich. Sie kletterte um 631 oder 8 Prozent auf 8494 Frauen und Männer. Ihr Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit betrage zwar wie im Vormonat 8,7 Prozent, liege aber 0,5 Punkte höher als im Vorjahresmonat, sagte Wellen.

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Er wies darauf hin, dass diese Entwicklung auch in anderen Bundesländern zu verzeichnen sei. „Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weisen einen Anteil der arbeitslos gemeldeten unter 25-Jährigen von 11,4 Prozent aus.“ Zudem stünden in der Hansestadt noch mehr als 2100 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Mehr gemeldete Arbeitsstellen – mehr als eine Million Beschäftigte

Die Agentur für Arbeit sieht auch eine positive Entwicklung auf dem Hamburger Arbeitsmarkt. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen steigt demnach seit einem halben Jahr kontinuierlich und erreichte mit mehr als 15.200 Stellen den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres. Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickle sich positiv und liege mit 1,088 Millionen Beschäftigten über dem Niveau des Vormonats und des Vorjahresmonats.

„Den stärksten Beschäftigungsaufbau gegenüber dem Vorjahr verzeichnete im Juni der Wirtschaftsbereich Gesundheitswesen mit einem Plus von 3500 Personen oder 4,4 Prozent“, sagte Wellen. Weitere Zuwächse gab es auch im Bereich Heime und Sozialwesen mit 2000 Personen sowie bei den sonstigen Dienstleistungen mit 1000 Personen. Eine rückläufige Beschäftigung verzeichnete die Agentur dagegen gegenüber dem Vorjahresmonat bei der Arbeitnehmerüberlassung, Information und Kommunikation, im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bereich Verkehr und Lagerei.

Rückgang bei neu gemeldeten Arbeitslosen

Positiv sei auch, dass sich deutlich weniger Menschen arbeitslos gemeldet haben, die direkt zuvor noch eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle hatten. Deren Zahl sank im Vergleich zum Vormonat um 1135 Frauen und Männer oder 13,2 Prozent auf 7476. Dieser Rückgang zeige, „dass die Arbeitslosigkeit trotz des saisonalen Anstiegs nicht durch eine zunehmende Zahl von Arbeitslosmeldungen verstärkt wurde“.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3,061 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl liegt damit um 36.000 höher als im August 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zu. (dpa)