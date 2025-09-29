Hamburgs irrer Hochzeits-Boom: Darum zahlen wir 100.000 Euro für unsere Feier
In Hamburg wird wieder mehr geheiratet, wie aktuelle Zahlen belegen. Und neben den Ringen für die Ewigkeit nehmen die Leute vor allem eines in die Hand: Geld. Jüngstes Beispiel: Die Reality-TV-Sternchen Mike und Leyla Heiter mit ihrer Prunk-Party Ende August an der Amalfiküste. Doch nicht nur Promi-Hochzeiten sind ein dickes Geschäft: Die MOPO hat mit einem Hamburger Paar gesprochen, das auch im großen Stil heiraten will – und sich das eine sechsstellige Summe kosten lassen will. Und: Was eine Hochzeitsplanerin und ein Psychologe zu dem Trend sagen.
