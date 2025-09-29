In Hamburg wird wieder mehr geheiratet, wie aktuelle Zahlen belegen. Und neben den Ringen für die Ewigkeit nehmen die Leute vor allem eines in die Hand: Geld. Jüngstes Beispiel: Die Reality-TV-Sternchen Mike und Leyla Heiter mit ihrer Prunk-Party Ende August an der Amalfiküste. Doch nicht nur Promi-Hochzeiten sind ein dickes Geschäft: Die MOPO hat mit einem Hamburger Paar gesprochen, das auch im großen Stil heiraten will – und sich das eine sechsstellige Summe kosten lassen will. Und: Was eine Hochzeitsplanerin und ein Psychologe zu dem Trend sagen.





