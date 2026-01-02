Hochwasser-Alarm am Fischmarkt – Winterdienst auf den Straßen im Einsatz
Hochwasser-Alarm am Fischmarkt: Am Freitagmorgen hat die erste Sturmflut des Jahres Hamburg getroffen. Auch an anderen Orten im Norden war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schneefall aktivierte zudem den Winterdienst der Hansestadt.
Eine Sturmflut hat die Elbe über die Ufer treten lassen. In Hamburg wurde der Fischmarkt überflutet, das Wasser drang bis vor die Fischauktionshalle vor.
Es wird mit weiterem Hochwasser gerechnet
Auch an der nordfriesischen Küste und im weiteren Elbegebiet erreichte der Wasserstand zwischen 1,5 und 2 Meter über dem mittleren Hochwasser und damit Sturmflutniveau, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit.
In Ostfriesland sowie am Messpunkt Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen blieb der Wert hingegen unter der 1,5-Meter-Marke. Das Lagezentrum in Bremen teilte mit, das Wasser habe in der Stadt lediglich etwas höher als üblich gestanden. Im Laufe des Tages wird mit weiterem Hochwasser im Norden gerechnet, eine erneute Sturmflut sagte das Bundesamt allerdings nicht mehr vorher.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es an der Nordsee auch im Verlauf des Tages noch stürmisch bleiben. Die Sturmböen können bis zu 100 km/h betragen und auf exponierten Berggipfeln sogar noch stärker sein.
Seit den frühen Morgenstunden sorgt der Schneefall in Hamburg auch für reges Treiben beim Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH). 125 Mitarbeiter sind mit ihren Fahrzeugen im Einsatz – und streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Radwegenetz. (dpa/mp)
