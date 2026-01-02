Hochwasser-Alarm am Fischmarkt – Winterdienst auf den Straßen im Einsatz

Hochwasser-Alarm am Fischmarkt: Am Freitagmorgen hat die erste Sturmflut des Jahres Hamburg getroffen. Auch an anderen Orten im Norden war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schneefall aktivierte zudem den Winterdienst der Hansestadt.

Eine Sturmflut hat die Elbe über die Ufer treten lassen. In Hamburg wurde der Fischmarkt überflutet, das Wasser drang bis vor die Fischauktionshalle vor.

Es wird mit weiterem Hochwasser gerechnet

Auch an der nordfriesischen Küste und im weiteren Elbegebiet erreichte der Wasserstand zwischen 1,5 und 2 Meter über dem mittleren Hochwasser und damit Sturmflutniveau, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

In Ostfriesland sowie am Messpunkt Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen blieb der Wert hingegen unter der 1,5-Meter-Marke. Das Lagezentrum in Bremen teilte mit, das Wasser habe in der Stadt lediglich etwas höher als üblich gestanden. Im Laufe des Tages wird mit weiterem Hochwasser im Norden gerechnet, eine erneute Sturmflut sagte das Bundesamt allerdings nicht mehr vorher.

Auch diese Brücke am Fischmarkt steht unter Wasser. Bodo Marks/dpa Auch diese Brücke am Fischmarkt steht unter Wasser.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es an der Nordsee auch im Verlauf des Tages noch stürmisch bleiben. Die Sturmböen können bis zu 100 km/h betragen und auf exponierten Berggipfeln sogar noch stärker sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Glätte-Unfälle auf der A23: Feuerwehrmann stirbt auf dem Weg zum Einsatz

Seit den frühen Morgenstunden sorgt der Schneefall in Hamburg auch für reges Treiben beim Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH). 125 Mitarbeiter sind mit ihren Fahrzeugen im Einsatz – und streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Radwegenetz. (dpa/mp)