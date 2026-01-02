mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Fischmarkt Hochwasser

Hamburg am Freitagmorgen: Das Wasser der Elbe ist bei der Sturmflut auf den Fischmarkt gelaufen. Foto: picture alliance/dpa/Bodo Marks

Hochwasser-Alarm am Fischmarkt – Winterdienst auf den Straßen im Einsatz

kommentar icon
arrow down

Hochwasser-Alarm am Fischmarkt: Am Freitagmorgen hat die erste Sturmflut des Jahres Hamburg getroffen. Auch an anderen Orten im Norden war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schneefall aktivierte zudem den Winterdienst der Hansestadt.

Eine Sturmflut hat die Elbe über die Ufer treten lassen. In Hamburg wurde der Fischmarkt überflutet, das Wasser drang bis vor die Fischauktionshalle vor.

Es wird mit weiterem Hochwasser gerechnet

Auch an der nordfriesischen Küste und im weiteren Elbegebiet erreichte der Wasserstand zwischen 1,5 und 2 Meter über dem mittleren Hochwasser und damit Sturmflutniveau, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit.

MOPO

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

  • „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt
  • Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle
  • Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen
  • Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken
  • Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
  • 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans
  • 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

In Ostfriesland sowie am Messpunkt Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen blieb der Wert hingegen unter der 1,5-Meter-Marke. Das Lagezentrum in Bremen teilte mit, das Wasser habe in der Stadt lediglich etwas höher als üblich gestanden. Im Laufe des Tages wird mit weiterem Hochwasser im Norden gerechnet, eine erneute Sturmflut sagte das Bundesamt allerdings nicht mehr vorher.

Auch diese Brücke am Fischmarkt steht unter Wasser. Bodo Marks/dpa
Brücke unter Wasser
Auch diese Brücke am Fischmarkt steht unter Wasser.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es an der Nordsee auch im Verlauf des Tages noch stürmisch bleiben. Die Sturmböen können bis zu 100 km/h betragen und auf exponierten Berggipfeln sogar noch stärker sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Glätte-Unfälle auf der A23: Feuerwehrmann stirbt auf dem Weg zum Einsatz

Seit den frühen Morgenstunden sorgt der Schneefall in Hamburg auch für reges Treiben beim Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH). 125 Mitarbeiter sind mit ihren Fahrzeugen im Einsatz – und streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Radwegenetz. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test