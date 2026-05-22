Pfingsten hat den Sommer im Gepäck: Das Wetter am langen Wochenende

Der Norden darf sich freuen: Pünktlich zum Pfingstwochenende meldet sich der Sommer mit reichlich Sonnenschein und Temperaturen zurück – und es wird richtig warm. Perfekt, um das gute Wetter draußen zu genießen. Die Aussichten.

In der Nacht zu Freitag verzogen sich die letzten Wolken, es blieb trocken und kühlt auf 13 bis 6 Grad ab. Am Freitag gibt es dann reichlich Sonne über Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest klettert das Thermometer im Nordosten auf angenehme 19 bis 26 Grad.

Wetter in Hamburg: Es wird sommerlich

Am Samstag setzt der Frühsommer noch einen drauf: Der Wind dreht auf Ost, vertreibt auch die letzten Schleierwolken und bringt uns im Norden schönes Pfingstwetter mit Höchstwerten zwischen 22 und oft über 25 Grad. Die 30-Grad-Marke wird in Hamburg allerdings noch nicht geknackt, so der Wetterexperte Frank Böttcher zur MOPO. Dafür sei die Luftdichte noch zu gering. Die Nächte bleiben mit Werten um die 9 bis 15 Grad frisch.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Der Höhepunkt des langen Wochenendes wartet am Sonntag und Montag auf uns. Bei strahlendem Sonnenschein und einem lauen Ostwind wird es im Norden richtig heiß – Hamburg bekommt am Sonntag 25 Grad. „Das ist definitiv der Sommerstart“, so Böttcher. Am Montag kann es sogar noch etwas wärmer werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Frühsommer pünktlich zum Saisonbeginn: Es wird voll an der Küste!

Und das Beste: Der Trend zeigt, dass uns das sonnige Wetter auch in der kurzen Nachpfingstwoche erst einmal erhalten bleibt.