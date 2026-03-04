mopo plus logo
Am vergangenen Wochenende streikten sowohl die Beschäftigen der Hochbahn als auch der VHH. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

Dreimal rief Verdi im Februar zum Streik auf – und jedes Mal traf es den Hamburger Nahverkehr empfindlich. Bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) standen Busse und U-Bahnen teils über Tage still, zuletzt am Wochenende. Grund sind die anscheinend festgefahrenen Tarifverhandlungen. Ein Verdi-Vertreter beobachtet auf Arbeitgeberseite mehr Blockade als sonst. Für Fahrgäste heißt das: Die nächsten Streiks könnten näher sein, als vielen lieb ist.


