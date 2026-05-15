Hochbahn bringt besonderes Geschenk für Udo auf die Straße

Geburtstagsgruß auf vier Rädern: Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg widmet die Hochbahn Rock-Legende Udo Lindenberg einen ganz besonderen Linienbus.

Panikrocker Lindenberg und Sänger Jan Delay vor einem Regenbogen, eine dröhnende Jukebox in der Ecke, darüber der Schriftzug: „Happy Birthday Udo”. Zum 80. Geburtstag von Rock-Legende Lindenberg bringt die Hochbahn Hamburg gemeinsam mit Jan Delay einen ganz besonderen Linienbus auf die Straße.

Jan Delay entdeckte das Kunstwerk durch Zufall

Der Künstler ist Teoman Baykurt, ein Schüler aus Hamburg. Der damalige Achtklässler hatte im vergangenen Jahr beim HVV-Schulwettbewerb „PaintBus“ mit dem Kunstwerk den dritten Platz erreicht. Das Bild schaffte es auch an eine Wand in der Barmbeker Drögestraße.

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Dort zog es die Aufmerksamkeit von Jan Delay auf sich. „Ich hab‘ das Bild gesehen und wusste sofort, dass das auf die Straße muss”, beschreibt es Jan Delay laut einer Mitteilung. Der Sänger habe es zufällig an der Hauswand entdeckt, sagte ein Sprecher der Hochbahn. „Teoman hat den Vibe einfach getroffen”, so Jan Delay.

Der Udo-Lindenberg-Geburtstagsbus zeigt die Musiker Udo Lindenberg und Jan Delay vor einem Regenbogen. Hochbahn Der Udo-Lindenberg-Geburtstagsbus zeigt die Musiker Udo Lindenberg und Jan Delay vor einem Regenbogen.

Gemeinsam mit der Initiatorin des Schülerwettbewerbs, Cläre Bordes, sei er an die Hochbahn herangetreten, die von der Idee eines rollenden Geburtstagsgeschenks sofort überzeugt gewesen sei. „Teomans Kunstwerk verbindet Generationen und fängt den Charakter von Udo und Jan unserer Meinung nach richtig gut ein”, sagt Hochbahn-Personalvorständin Saskia Heidenberger. Sie sei sofort begeistert gewesen von der Idee.

Auch Lindenberg sagt laut der Mitteilung: „Einfach gigantisch, was der junge Meister Teoman da gezaubert hat. Ein rollendes Denkmal in meiner Wahlheimat Hamburg, das ist ganz großes Kino”.

Udo-Bus verkehrt auf verschiedenen Linien im Süden Hamburgs

Bis auf Weiteres ist der Udo-Bus auf verschiedenen Linien im Süden Hamburgs unterwegs. „Das ist Zufall, da gucken wir auch immer, welcher Bus gerade frei ist zum Bekleben”, sagt ein Hochbahn-Sprecher. Für die Zukunft sei durchaus denkbar, dass das Kunstwerk seinen Weg auch in den Norden der Stadt findet.

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Premiere feierte das Fahrzeug in dieser Woche vor dem „Udoversum“ im Stilwerk. Denn am Sonntag, 17. Mai, wird Lindenberg 80 Jahre alt. (dpa/mp)