Hoch die Kneifer, jetzt räumen 90.000 Hamburger die Stadt auf!

Müll einsammeln, den eigenen Stadtteil verschönern: Die Aktion „Hamburg räumt auf“ geht ab Freitag ins 29. Jahr. Die Stadtteilschule Wilhelmsburg fängt schon mal an – trotz Minusgraden.

In Hamburg sind mehr als 90.000 Anmeldungen zur Müllsammelaktion „Hamburg räumt auf“ registriert worden. „In der Nacht zum Donnerstag sei die Marke von 90.000 Anmeldungen überschritten worden“, sagte Kay Goetze, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg. Noch bis Freitag null Uhr seien Anmeldungen zu der Aktion möglich, die inzwischen zum 29. Mal stattfindet.

Für den Auftakt, einen Tag vor dem offiziellen Beginn, hat sich Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) auf dem Schulhof der Stadtteilschule Wilhelmsburg eingefunden. Über die hohe Zahl der Anmeldungen sei sie „absolut beeindruckt“, sagt Fegebank. „Das zeigt, dass die Hamburgerinnen und Hamburger eine saubere Stadt wollen – und auch bereit sind, dafür anzupacken.“

Schüler bestaunen Fahrzeuge der Stadtreinigung

Zusammen mit den Schülern der Klasse 4c wird heute aufgeräumt – unter erschwerten Bedingungen, denn der Boden unter den Füßen der Kinder liegt teilweise noch unter einer Eisschicht. Der Enthusiasmus ist trotzdem kaum zu bremsen: neben Greifarmen, Handschuhen und Müllsäcken hat die Stadtreinigung auch schweres Gerät mitgebracht. Nicht nur Müllwagen warten, auch Schneeräumfahrzeuge stehen bereit, um erkundet zu werden. Eine Schülerin setzt sich ans Steuer, darf mit einem Joystick den vorn angebrachten Schneepflug von Seite zu Seite bewegen. Sie strahlt.

Ungefähr 70 Prozent der in diesem Jahr rund 1500 Initiativen gehen auf Schulen zurück, schätzt der Pressesprecher. Auch unter Sport- und Nachbarschaftsvereinen sei die Aktion beliebt. Jeder könne mitmachen. Die Stadtreinigung Hamburg stellt an sieben verschiedenen Stellen in der Stadt Müllsäcke und Handschuhe zur Abholung bereit. Die Aktion läuft bis zum 1. März. (mp/dpa)