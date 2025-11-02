Matthias Max backt als „Herr Max" nicht nur aufwändige Torten, sondern auch mal einen einfachen veganen Apfelkuchen mit Streuseln. Foto: Anke Geffers
Überall duftet es nach Äpfeln – und im Alten Land biegt sich jeder Baum unter seiner Last. Doch wo schmeckt der Apfelkuchen jetzt am besten? Wir haben uns durch die schönsten Cafés rund um Hamburg probiert – vom Deichblick bis zur Sahnehaube.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.
