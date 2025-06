Hitzewelle kommt nach Hamburg: Diese Freibäder öffnen noch diese Woche

Nachdem der Juni mit viel Regen und grauen Tagen gestartet ist, erwarten uns in Hamburg kommendes Wochenende endlich Sommer-Temperaturen. Passend dazu hat Bäderland nun die Badesaison offiziell für eröffnet erklärt.

Gegen Ende der Woche versprechen die Wetterprognosen Temperaturen von 25 Grad am Freitag bis hin zu 28 Grad am Samstag. An diesen Tagen soll es zusätzlich auch noch trocken bleiben, bevor am Sonntag erneut mit Regen gerechnet wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Bis zu 35 Grad! Erste Hitzewelle des Jahres kommt

Wer bei diesen Traum-Temperaturen erfrischend in den Sommer starten möchte, der könnte den Hamburger Sommerfreibädern von Bäderland einen Besuch abstatten. Das Kaifubad in Eimsbüttel und das Naturbad Stadtparksee in Winterhude hatten bereits ihren Saisonauftakt. Nun folgen am Donnerstag die weiteren Freibäder und schließlich am Freitag das Freibad Marienhöhe in Sülldorf.

Weitere Informationen:

• Die Bäder Osdorfer Born und Neugraben haben jeweils Montag und Dienstag Ruhetage.

• Das Bad Marienhöhe ist jeweils mittwochs und donnerstags geschlossen.



An den Standorten Billstedt und Finkenwerder werden die Hallenbäder während der Freibadsaison schließen. Der Schul- und Vereinsbetrieb sowie die Kurse laufen aber wie gewohnt weiter. (mp)