Hitzewarnung für Hamburg: Hier gibt es Abkühlung und Gratis-Wasser

Eine Hitzewelle rollt auf Hamburg zu. Eine Online-Karte zeigt, wo man in Hamburg gratis Trinkwasser zapfen und Schatten finden kann.

Ausreichend Wasser zu trinken ist essenziell an heißen Tagen. Die Karte „Kühle Orte“ zeigt, wo es in Hamburg kostenlose Trinkwasserstellen gibt. (Symbolbild) picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber

Hitzewarnung für Hamburg! Am Freitag sollen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 32 Grad klettern. Die Hamburger Sozialbehörde gibt daher Hinweise zum Umgang mit der Hitze – und Tipps, wo in der Stadt Abkühlung gefunden werden kann.

Wer sich in den kommenden heißen Tagen nach etwas Abkühlung und Schatten sehnt, sollte laut Sozialbehörde die Online-Karte „Kühle Orte“ bereithalten. Dort sind neben Grünanlagen, Gebäuden und Bademöglichkeiten auch kostenlose Trinkwasserstellen und Refill-Stationen zum Auffüllen von Wasserflaschen verzeichnet.

Hitzewarnung für Hamburg am Freitag

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Angesichts einer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Freitag herausgegebenen Hitzewarnung hat die Sozialbehörde außerdem Tipps und Hinweise zum Umgang mit hohen Temperaturen gegeben. Vor allem Kinder, ältere Personen, Obdachlose und Menschen mit Vorerkrankungen seien von Hitze betroffen, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

„Hitze wirkt sich auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit aus und kann eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen“, hieß es. Generell sollte unter anderem ausreichend getrunken, körperliche Anstrengungen vermieden und für einen UV-Schutz gesorgt werden.

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Weitere Informationen zum Umgang mit hohen Temperaturen gebe es online sowie unter der Service-Telefonnummer 040 115.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Freitag auch in Norddeutschland vor starker Hitze mit Temperaturen von gefühlt über 32 Grad. Ausgenommen sind nur Teile der Ostseeküste. (dpa/mp)