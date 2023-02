Am Wochenende kommen die Hamburger ziemlich ins Schwitzen. Bei Temperaturen von über 30 Grad bietet die Hansestadt passend zur Hitze einige Outdoor-Events. Aber auch den Schatten-Liebhabern wird vieles geboten. Die MOPO gibt Tipps fürs Wochenende.

Es wird bunt auf der Galopprennbahn

Sommerliche Beats, kühle Getränke, bestes Wetter: Auf der Galopprennbahn (Horn) findet am Samstag das „Holi Festival of Colours“ statt. Fünf DJs untermalen das Farbspektakel mit Musik. Von 12 bis 22 Uhr werfen Partygäste buntes Pulver in die Luft und verleihen sich selbst und ihrer Umgebung jede Menge Farbe. Tickets gibt es ab 18,43 Euro hier.

Endlich wieder Schanzenkino!

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Schanzenkino wieder an den Start gegangen. Das Freiluftkino hinter dem Wassersturm im Schanzenpark (Sternschanze) zeigt spannende Krimis, schnulzige Romanzen und vieles mehr auf einer 128 Quadratmeter großen Leinwand. Am Sonntag wird dort „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt. Der Eintritt beträgt 9 Euro. Los geht’s um 21.15 Uhr. Infos zum Film gibt es hier.

Das Freiluftkino im Sternschanzenpark startet mit „Monsieur Claude und sein großes Fest“ in die Saison. stefanboekels.com Das Freiluftkino im Sternschanzenpark startet mit „Monsieur Claude und sein großes Fest“ in die Saison.

Klappstuhlkino in der Honigfabrik

Am Samstag wird in der Honigfabrik in der Industriestraße 125-131 (Wilhelmsburg) der Dokumentarfilm „Weit“ gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte der abenteuerlichen Reise eines jungen Paares – 50.000 Kilometer per Anhalter über die Ozeane. Los geht’s um 21.30 Uhr, der Biergarten öffnet bereits um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Open-Air der Glücksgefühle

Grund zur Freude: Am Samstag kann an den Messehallen in der Lagerstraße 18-24 (St. Pauli) ausgiebig getanzt werden – beim „Dopamin Open-Air“. Ab 12 Uhr geht es los, dann erwarten zehn Acts und geheime Special-Guests die feierwütigen Gäste. Die Tickets kosten 31 Euro – frühes Buchen lohnt sich! Weitere Infos gibt es hier.

Poetry-Slam im Stadtpark

Zu Sommer, Sonne und kalten Drinks gibt es etwas auf die Ohren. Pierre Jarawan, Sarah Anna Fernbach, Jean Philippe Kindler und Teresa Reichl: Im Stadtpark an der Saarlandstraße (Winterhude) treffen die besten Poetry-Slammer der Szene aufeinander. Für 26,50 Euro gibt es ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) ungewöhnliche Literatur und musikalische Unterhaltung.

„Best of Poetry Slam“ auf der Stadtparkbühne in Hamburg. (Archivfoto) picture alliance / Georg Wendt/dpa | Georg Wendt „Best of Poetry Slam“ auf der Stadtparkbühne in Hamburg. (Archivfoto)

Der Kiez hat viele Gesichter – und das wird gefeiert!

Am Sonntag veröffentlicht Fotograf Andreas Muhme einen Fotobildband mit 120 Persönlichkeiten des Kiezes: „Faces of St. Pauli“. Und das wird gebührend gefeiert. Angestoßen wird am Sonntag ab 16 Uhr im „Barboncino zwölfi“ am Fischmarkt 27 (St. Pauli).

Zu Gast werden auch die abgebildeten Kiez-Charaktere sein. Um den Menschen nicht nur ein Gesicht, sondern auch Gehör zu geben, findet ein „Pauli Slam“ auf der Bühne statt. Jedes „Face“ kann drei Minuten lang reden, singen, performen oder Kunst vorstellen.

Als Warm-Up steht DJ Rita an den Turntables. Später nimmt DJ Käptn DiscoDigger das Publikum mit auf eine musikalische Reise in den Sonnenuntergang.

Familientag im Auswanderermuseum „BallinStadt“

Das Auswanderermuseum „BallinStadt“ am Veddeler Bogen 2 (Veddel) lädt am Sonntag zum großen Familientag ein. Zum Programm gehören neben der Dauerausstellung auch die Lego-Sonderausstellung sowie ein breites Programm mit Hüpfburg, Walking-Act „Manni die Maus“, Fotoaktion, Second-Hand Lego-Stand und kulinarischer Verpflegung im Museumsrestaurant „Nach Amerika“. Los geht’s von 10 bis 18 Uhr.

Das Nachbarschaftsticket für die Lego-Ausstellung knapp zwei Wochen vor Ausstellungsende lädt zudem am Sonntag (14. August) alle Nachbarn des Museums ein, sich die Baustein-Welten zum Sonderpreis anzusehen. Anwohner mit den Postleitzahlen 21107, 21109, 20457 oder 20539 besuchen die Schau für fünf Euro anstatt acht Euro pro Person.

Eine Schülerin fotografiert ein Modell der Freiheitsstatue. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Axel Heimken Eine Schülerin fotografiert ein Modell der Freiheitsstatue. (Archivfoto)

Trödel-Tag auf St. Pauli

Am Sonntag können Schnäppchenjäger auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) Beute machen. Dort findet der „Viertel Meile Design Markt“ statt. Zwischen 11 und 19 Uhr wird mitten auf dem Kiez gewühlt und gefeilscht. Der Eintritt ist frei. Der „Viertel Meile Design Markt“ findet nur zweimal im Jahr statt – also: nicht verpassen!

„Ein Jahr Kabul Luftbrücke“: Feiern für den guten Zweck

Am Sonntag wird am Fernsehturm an der Lagerstraße 18-24 (Sternschanze) für den guten Zweck getanzt. Sechs DJs legen ab 16 Uhr auf und sorgen für Unterhaltung. Der Eintritt kostet 21,60 Euro und geht an den gemeinnützigen Verein Civilfleet-Support. Damit soll die Initiative „Kabul Luftbrücke“ unterstützt werden, denn der Anlass des Open-Airs ist die Erinnerung an den ersten Jahrestag des Einmarsches der Taliban in Kabul. Tickets gibt es hier.