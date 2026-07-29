Bei großer Hitze lockt der Sprung ins Wasser. Doch in Hamburg stoßen Freibäder an ihre Grenzen. Warum das für Kritiker ein Warnsignal ist – und was sie fordern.

Die Sonne brennt, das Thermometer klettert steil nach oben: Am Donnerstag werden in Hamburg bis zu 36 Grad erwartet. Doch sind die Freibäder dem bevorstehenden Andrang gewachsen? Bei der jüngsten Hitzewelle musste Bäderland bei gleich sechs Bädern den Einlass drosseln.

Betroffen waren am 27. Juni das Billebad, Bondenwald, Kaifubad, Festland, das Familienbad Rahlstedt und die Schwimmhalle Inselpark. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr mussten Besucher vor den Toren warten – sie kamen laut Senat nur „verlangsamt” hinein. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken hervor, die der MOPO vorliegt.

Hamburg: Daran lag der Stau vor den Freibädern

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Der Senat begründet das mit dem starken Andrang und den ungewöhnlich langen Aufenthaltszeiten der Badegäste. Die Sicherheit im Wasser habe jederzeit gewährleistet werden müssen. Wie viele Menschen in den Bädern waren, wurde nicht erfasst.

Die Linke sieht die Situation als Warnsignal dafür, dass die Hamburger Bäderinfrastruktur dem Klimawandel nicht gewachsen sei. „Der Senat weiß um den Klimawandel und die damit steigende Zahl von Extremwetterereignissen wie etwa Hitzewellen – und dennoch bleiben die Tore der Bäder vielen Hamburger:innen verschlossen”, kritisiert der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Jersch. Gerade Familien, die sich keinen Urlaub leisten könnten, seien auf günstige Freizeitangebote in der Stadt angewiesen.

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Freibäder: Linke fordern an Hitzetagen ermäßigten Eintritt

Auf den großen Andrang reagierte Bäderland teilweise mit längeren Öffnungszeiten. Die Sommerfreibäder Osdorfer Born und Marienhöhe öffneten an dem Hitze-Wochenende jeweils eine Stunde früher und schlossen eine Stunde später. Die Linke fordert darüber hinaus aber mehr Kapazitäten, damit sich Hamburger bei Hitzeperioden Abkühlung in den Freibädern finden und vergünstigte Eintrittspreise an besonders heißen Tagen.

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Am Personal lag die Drosselung Ende Juni offenbar nicht: In den betroffenen Bädern waren den Angaben nach mindestens so viele Beschäftigte im Einsatz wie vorgesehen, teilweise sogar mehr. Grundsätzlich bleibt die Personal-Lage aber angespannt. Im Jahr 2025 waren bei Bäderland im Schnitt rund 29 Stellen unbesetzt. Bis Ende Juni verzeichnete das Unternehmen im laufenden Jahr sechs personalbedingte Ruhetage.

Aktuell gibt es in Hamburg 15 Freibäder – eines mehr als 1990. Im Vergleich zu damals sind heute nur noch acht Bäder klassische Sommerbäder, die nur in der warmen Jahreszeit geöffnet sind. Die restlichen sieben sind beheizte Ganzjahresfreibäder. Zugleich schrumpfte aber die Wasserfläche von 32.500 auf 26.650 Quadratmeter, also um fast ein Fünftel. Wie groß die Liegewiesen der einzelnen Anlagen sind, kann der Senat derzeit nicht beziffern.