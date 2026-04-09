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Schwarzenbergpark

Im Schwarzenbergpark sind viele Bereiche für Bauarbeiten an den Wegen abgesperrt. Foto: Sandra Schäfer

  • Harburg

paidViele meiden diesen historischen Park – kann ein neuer Sportbereich ihn retten?

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Von seinem höchsten Punkt bietet der Park einen wunderbaren Blick auf den Harburger Hafen und das ikonische Silo. Trotzdem ist der Schwarzenbergpark wegen der Drogenhilfe-Einrichtung und des Containerdorfs bei vielen unbeliebt. Jetzt erhält er eine umfassende Schönheitskur mit einem großzügigen Sport- und Spielangebot, und zum Jubiläumsschützenfest 2028 soll er wieder vollständig nutzbar sein. Ein Highlight ist bereits fertig und kann besucht werden – es lohnt sich!


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