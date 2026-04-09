Von seinem höchsten Punkt bietet der Park einen wunderbaren Blick auf den Harburger Hafen und das ikonische Silo. Trotzdem ist der Schwarzenbergpark wegen der Drogenhilfe-Einrichtung und des Containerdorfs bei vielen unbeliebt. Jetzt erhält er eine umfassende Schönheitskur mit einem großzügigen Sport- und Spielangebot, und zum Jubiläumsschützenfest 2028 soll er wieder vollständig nutzbar sein. Ein Highlight ist bereits fertig und kann besucht werden – es lohnt sich!





