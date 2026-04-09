Viele meiden diesen historischen Park – kann ein neuer Sportbereich ihn retten?
Von seinem höchsten Punkt bietet der Park einen wunderbaren Blick auf den Harburger Hafen und das ikonische Silo. Trotzdem ist der Schwarzenbergpark wegen der Drogenhilfe-Einrichtung und des Containerdorfs bei vielen unbeliebt. Jetzt erhält er eine umfassende Schönheitskur mit einem großzügigen Sport- und Spielangebot, und zum Jubiläumsschützenfest 2028 soll er wieder vollständig nutzbar sein. Ein Highlight ist bereits fertig und kann besucht werden – es lohnt sich!
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