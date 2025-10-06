Es war eine echte Institution in Osdorf: Mehr als 30 Jahre lang kam im „Don Quichotte“ in der Osdorfer Mühle internationale Küche auf den Tisch – Pizza, Aufläufe, Fisch. Die Bestürzung war groß als das Restaurant nach dem Tod des Betreibers für immer schloss. Am 6. Oktober eröffnen die neuen Pächter hier nun mit ihrem ganz eigenen Konzept – das in Hamburg schon bekannt ist. Die MOPO hat mit ihnen über den Umbau und die Speisen gesprochen: Das erwartet die Gäste.





