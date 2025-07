Kultur statt Schule – Szenenwechsel mitten auf dem Kiez

Die boomende Hamburger Kreativwirtschaft bekommt ein neues Zuhause – mitten auf dem Kiez, unweit der Reeperbahn: Die Hamburg Kreativ Gesellschaft hat die denkmalgeschützte Alte Schule in der Seilerstraße 41/43 von der städtischen Sprinkenhof GmbH gemietet und schafft dort Platz für Designer, Musiker, Künstler und viele mehr. Die ersten Mieter:innen sollen noch im Sommer einziehen.

„Die Kreativwirtschaft gewinnt für Hamburg immer mehr an Bedeutung“, sagt Kultursenator Carsten Brosda. Mit dem neuen Standort entstehe ein Ort, „der durch den gemeinsamen Austausch zu einem neuen Maschinenraum der Kreativwirtschaft werden kann“. Auch Finanzsenator Andreas Dressel lobt das Projekt als „starke Perspektive für das Objekt im Herzen von St. Pauli“.

Das viergeschossige Schulgebäude verfügt über rund 2300 m² Bürofläche.

Das viergeschossige Backsteingebäude bietet rund 2300 Quadratmeter Bürofläche, eine alte Turnhalle und einen begrünten Innenhof. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft vermietet die Flächen ausschließlich an Kreative – geplant sind Ateliers, Werkstätten, Proberäume und Studios.

„Damit endet ein Leerstand in zentraler Lage auf dem Kiez“

„In der ehemaligen Schule nehmen in den nächsten Wochen mehr als 50 Kreative ihre Unternehmungen in Angriff“, so Egbert Rühl, Geschäftsführer der Kreativ Gesellschaft. „Gleichzeitig endet damit ein Leerstand in zentraler Lage auf dem Kiez.“

Das Gebäude aus dem Jahr 1888 soll künftig ein Zentrum künstlerischer Produktion und interdisziplinären Austauschs werden. Damit will die Sprinkenhof GmbH das Viertel kulturell beleben – mit Erhalt historischer Substanz. (mp)