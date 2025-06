147 Meter ist er hoch: der Turm der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai. Als er am 28. August 1874 geweiht wird, sind die Hamburger stolz. Mitten in ihrer Stadt steht das damals höchste Bauwerk der Welt! Dass sich der Turm 69 Jahre später aufgrund seiner Größe geradezu aufdrängt als Zielmarke für britische Bomber, kann ja niemand ahnen. Heute ist die alte Kirche St. Nikolai als Kriegsruine ein Mahnmal gegen den Krieg. Längst ist in Vergessenheit geraten, um was für ein wunderschönes Gebäude es sich handelte. Im Hamburger Staatsarchiv haben unsere Reporter zahlreiche Fotos von St. Nikolai entdeckt, die mehr als 100 Jahre alt sind und die beispielsweise zeigen, wie es Innern des Gotteshauses aussah.