Nur zwei Wochen bevor das Grundgesetz in Kraft und die Todesstrafe abschaffte: Am 9. Mai 1949 wurden Robert Amelung und Peter Steinhauer im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis enthauptet. Die alte Gerichtsakten erzählen von einem Mord im Schwarzmarkt-Milieu.

Die beiden letzten Hingerichteten in West-Deutschland: die Hamburger Robert Amelung (29) und Peter Steinhauer (39). Sie wurden zwei Wochen vor Inkrafttreten des Grundgesetzes im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis enthauptet. Staatsarchiv Hamburg

Das Untersuchungsgefängnis Holstenglacis ist einer der schaurigsten Orte in Hamburg. Nicht nur, weil es fast 150 Jahre alt ist und sich seit der Kaiserzeit kaum verändert hat. Was einen frösteln lässt, ist vielmehr das Wissen darum, wie viele Menschen hier unterm Fallbeil ihr Leben ließen. Hunderte! Denn hier war die Hinrichtungsstätte für den ganzen Norden. Diese beiden waren die letzten, die in Westdeutschland zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden: der Schmied Robert Amelung und der Kaufmann Peter Steinhauer. Das Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat und die Todesstrafe abschaffte, kam für sie genau zwei Wochen zu spät.

Der Tag der Hinrichtung ist der 9. Mai 1949. Mittags nehmen die beiden Männer noch ihre Henkersmahlzeit zu sich. Dann werden sie zur Guillotine im Hinrichtungsraum geführt. Während Steinhauer sich wortlos seinem Schicksal ergibt, fleht Amelung um Gnade. Ein Knopfdruck, dann beendet das Fallbeil um genau 14.30 Uhr Steinhauers Leben. Und um 14.35 Uhr wird auch Amelungs Kopf vom Rumpf getrennt.

Das Mordopfer: der serbische Journalist und Schwarzmarkthändler Peter Nikolitsch. Er wurde 34 Jahre alt. Staatsarchiv Hamburg

Die Akten zu diesem Mordfall lagern im Hamburger Staatsarchiv. Jahrzehntelang wurde der Fall kaum öffentlich aufgearbeitet – bis MOPO-Reporter die alten Unterlagen sichteten und die Geschichte noch einmal rekonstruierten.

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Im Nachkriegs-Hamburg blüht der Schwarzmarkt – und Peter Steinhauer macht ein Vermögen

Die Geschichte beginnt 1947, spielt also zu einer Zeit, als Hamburg noch in Trümmern liegt, die Menschen in Ruinen hausen und als jeder, wenn er nicht hungern will, auf dem Schwarzmarkt seine letzten Habseligkeiten gegen ein bisschen Essen eintauscht.

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Während die meisten Menschen Not leiden, geht es Peter Steinhauer gut. Sehr gut sogar. In dem kleinen Ort Timmerhorn bei Ahrensburg besitzt er ein Eigenheim, „Unser Paradies“ nennt er es. Er hat eine junge schöne Frau und genügend Geld, sodass er sich seine Hochzeit auf einem Hamburger Hotelschiff 35 000 Reichsmark kosten lässt. Er, der im Krieg Direktor der Phrix AG in Hamburg war, einer chemischen Fabrik, verdingt sich jetzt als Schieber, handelt auf dem Schwarzmarkt mit allem, was rar und begehrt ist.

Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt die 42-jährige Marie Mohr, wohnhaft Isestraße 5. Mohr hat einen Geliebten: den serbischen Journalisten Peter Nikolitsch, der über beste Drähte zu den Besatzungsmächten verfügt und mit einem Dienstwagen der US-Armee problemlos zwischen den Besatzungszonen hin- und herfährt und Ware organisiert: Zigaretten und Schnaps, heiße Ware für den Schwarzmarkt.

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Auch sie wurde zunächst zum Tode verurteilt, später freigesprochen: Marie Mohr, wohnhaft in der Isestraße. Staatsarchiv Hamburg

Ein gewalttätiger Geliebter und eine Affäre bringen die Situation endgültig zum Eskalieren

Wenn Nikolitsch zu tief ins Glas geschaut hat – und das tut er so ziemlich jeden Abend – ist er unberechenbar. Seine Geliebte verprügelt er regelmäßig, oft erpresst er sie um Geld. Mit Peter Steinhauer ist Nikolitsch zwar befreundet, dennoch geraten beide ebenfalls häufig aneinander. Nikolitsch droht ihm im Suff regelmäßig, er werde zur britischen Militärregierung gehen und Steinhauers Schwarzmarktgeschäfte auffliegen lassen.

Als sich Nikolitsch dann auch noch an Steinhauers junge Frau ranmacht, platzt dem der Kragen. „Der Kerl muss weg“, denkt Steinhauer und überlegt sich, wer ihm helfen könnte. Da fällt ihm Robert Amelung ein, ein kleiner Schwarzmarktgauner, der ihm noch 10 000 Reichsmark schuldig ist. „Pass mal auf“, so Steinhauers Angebot, „wenn du mir bei Nikolitsch hilfst, bist du die Schulden los und ich lege sogar noch was drauf.“

Am 30. Oktober 1947 verabreden sich Steinhauer und Nikolitsch zum Saufen. Amelung ist auch mit von der Partie. Obwohl sie alle sturzbetrunken sind, steigen sie mitten in der Nacht noch ins Auto. Nikolitsch setzt sich ans Steuer. An der Bebelallee fordert Steinhauer ihn auf, doch mal kurz anzuhalten.

Peter Steinhauser (39) behauptete bis zuletzt, er sei von Nikolitsch' Geliebter zur Tat angestiftet worden. Staatsarchiv Hamburg

In einer Oktobernacht wird aus dem Plan ein Mord – und die Leiche verschwindet in der Alster

Diese Gelegenheit nutzt Amelung und schlägt Nikolitsch von hinten mit einem Hammer den Schädel ein. Anschließend wird die Leiche mit Steinen beschwert in der Alster versenkt. Steinhauer und Amelung schwören einander, für immer über die Sache zu schweigen. Doch Amelung hält sich nicht dran, beichtet alles seiner Freundin – die daraufhin sofort zur Polizei geht.

Der Schmied Robert Amelung (29): Um seine Schulden bei Steinhauer zu tilgen, erklärte er sich bereit, Nikolitsch mit einem Hammer den Schäden einzuschlagen. Staatsarchiv Hamburg

Im Dezember 1948 beginnt der Prozess vor einem britischen Militärgericht. Angeklagt ist neben Steinhauer und Amelung auch Marie Mohr, denn Steinhauer behauptet steif und fest, von ihr zur Tat angestiftet worden zu sein.

Am 5. Februar 1949 wird das Urteil verkündet: Amelung und Steinhauer enden auf der Guillotine. Marie Mohr wird auch für schuldig befunden, entgeht aber dem Scharfrichter, denn im Berufungsverfahren wird sie freigesprochen.

Jahrzehnte später erinnert sich ein Zeitzeuge an den Hingerichteten – und an dessen letzte Worte in der Bibel

77 Jahre sind vergangen, aber trotz dieser langen Zeit hat der Münchner Psychologie-Professor Ernst Pöppel diese Geschichte nie vergessen können und sie sogar in einem seiner Bücher erwähnt: Als neunjähriger Sohn einer Flüchtlingsfamilie aus Pommern lebt er 1949 auf einem Bauernhof in Timmerhorn, also genau in dem Ort, in dem auch Steinhauer zu Hause war. „Ich erinnere mich gut an ihn“, so Pöppel zur MOPO. „Er war sehr freundlich. Er kam oft mit seinem Hund Seppel zu unserem Bauernhof und kaufte Milch. Dann kam er eines Tages nicht mehr, da war er verhaftet worden.“

Das Auto des Mordopfers: ein US-Dienstfahrzeug. Darin wurde Nikolitsch erschlagen. Staatsarchiv Hamburg

Nach der Hinrichtung verließ Steinhauers Frau Deutschland, ging als Krankenschwester nach Island. „Sie hat meinen Eltern angeboten, in ihr Haus zu ziehen“, erzählt Pöppel. „Ich bin also groß geworden in Steinhauers ,Paradies‘. Mit der Urne des Hingerichteten im Garten und mit der Bibel, die er in der Zelle gelesen hatte, im Regal. Einmal habe ich eine Seite aufgeschlagen, wo von ewiger Verdammnis die Rede war. Am Rande fand ich eine Anmerkung: ,Wie ich‘, hatte Steinhauer dort mit Bleistift notiert.“