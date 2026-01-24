mopo plus logo
Foto von Alfred Nobel

Alfred Nobel lebte von 1865 bis 1873 in Geesthacht und entdeckte hier das Dynamit. Foto: The Print Collector/Heritage Images

  • Geesthacht

paidSprengkraft für die Welt: In Geesthacht erfindet Alfred Nobel 1867 das Dynamit

Krümmel bei Geesthacht, vor 160 Jahren. Alfred Nobel ist 32 Jahre alt. Ehrgeizig, ruhelos und besessen von einem Gedanken: das 1847 entdeckte Nitroglyzerin zu bändigen. Dieser Sprengstoff ist immens explosiv – und zugleich völlig unberechenbar. Schon kleinste Erschütterungen reichen aus, um ihn zur Explosion zu bringen. Aus Sicherheitsgründen verlegt Nobel seine Versuche auf ein Floß, das auf der Elbe schwimmt. Dort gelingt ihm im Herbst 1866 das, woran er zuvor jahrelang gescheitert ist: aus dem gefährlichen Sprengöl eine formbare, transportfähige, gezielt zündbare Masse zu machen. Es ist die Geburtsstunde des Dynamits.


