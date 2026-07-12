General Francisco Franco hätte ohne Hilfe aus Nazi-Deutschland die Macht nicht errungen: In Hamburg wurden 1936 Waffen und Soldaten verschifft. Und 1939 wurde die siegreiche Legion Condor groß gefeiert

31. Mai 1939: Soldaten der Legion Condor kehren aus Spanien zurück. Generalfeldmarschall Hermann Göring (l.) und Generalmajor Wolfram von Richthofen (direkt rechts neben ihm) nehmen die Parade auf dem Karl-Muck-Platz (heute Johannes-Brahms-Platz) in Hamburg ab. picture-alliance/ullstein bild





Hamburg, 31. Mai 1939. Die Stadt wird Schauplatz einer monströsen Propagandainszenierung. Überall Hakenkreuzfahnen und Uniformierte: Polizisten, Soldaten, SS, Hitlerjugend. Schon früh am Morgen strömen die Menschen zum Hafen, wo die Kämpfer der Legion Condor auf weißen Ozeanriesen – den Passagierschiffen „Wilhelm Gustloff“, „Sierra Cordoba“ und „Robert Ley“ – in die Heimat zurückkehren. Soldaten, die entscheidend zu Francos Sieg im Spanischen Bürgerkrieg beigetragen haben.

Die Nazis inszenieren eine gigantische Siegesfeier. 60.000 Angehörige der Hitlerjugend stehen Spalier. Die Stiefel der 5000 Legionäre, die im Gleichschritt aufs Pflaster krachen, klingen wie Maschinengewehrsalven. „Ihr habt Spanien davor bewahrt, in einem Blutrausch bolschewistischer Anarchie unterzugehen“, ruft ihnen Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, auf dem Karl-Muck- (heute: Johannes-Brahms-)Platz zu.

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BdM-Mädchen stecken Spanienkämpfern in Hamburg Blumen an, die Menschenmenge jubelt. IMAGO

Was Göring nicht sagt: Die Legion Condor hat in Spanien den modernen Luftkrieg gegen Städte erprobt. Ihre Bomber zerstörten Mauern, Märkte und Menschen, zerschlugen die Republik und ebneten General Francisco Franco den Weg zur Diktatur.

Bayreuth, Juli 1936: Im Auftrag Francos erbitten zwei Deutsche eine Audienz beim „Führer“

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Alles beginnt drei Jahre zuvor in Bayreuth, am 25. Juli 1936. Diktator Adolf Hitler ist gerade von einer Aufführung der Oper „Siegfried“ in die Villa Wahnfried zurückgekehrt, Wagners einstigem Wohnhaus, als zwei Männer Audienz erbitten: Johannes Bernhardt, ein deutscher Kaufmann mit Kontakten nach Marokko, und Adolf Langenheim, Ortsgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation.

Adolf Hitler beim Besuch der Bayreuther Wagner-Festspiele: Hier mit Winifred Wagner und ihren Söhnen, Juli 1938. picture-alliance / Mary Evans Picture Library/WEIMA

Sie kommen im Auftrag des spanischen Generals Franco, der wenige Tage zuvor, am 17. Juli 1936, einen Putsch begonnen hat. Spaniens neue linksrepublikanische Volksfrontregierung hat mit ihren Reformversprechen – Land für Kleinbauern, Trennung von Kirche und Staat, mehr Rechte für Arbeiter und Gewerkschaften – die Großgrundbesitzer, die Monarchisten und die katholisch-konservative Eliten gegen sich aufgebracht. Nun will Franco die alte Ordnung wiederherstellen.

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Der Umsturz droht zu scheitern, ehe er richtig begonnen hat. Die Kolonialtruppen und die Fremdenlegion, auf die sich der General stützen kann, sitzen in Spanisch-Marokko fest, weil die Marine – zum Großteil der Republik treu – die Straße von Gibraltar kontrolliert. Ohne Flugzeuge, die sie aufs Festland bringen, ist Francos Putsch verloren.

Hitler wischt die Bedenken der Diplomaten beiseite und befiehlt die Entsendung von 20 Transportflugzeugen

Nur Nazi-Deutschland kann jetzt noch helfen. Doch das Auswärtige Amt lehnt eine Intervention ab – aus Sorge, die Briten zu provozieren. Nun versuchen es die beiden Gesandten direkt bei Hitler. Mit Erfolg. Der „Führer“ hört sich an, was Bernhardt und Langenheim zu sagen haben, wischt dann alle Bedenken der Diplomatie beiseite und weist Hermann Göring an, nicht nur zehn Transportflugzeuge vom Typ Ju 52 („Tante Ju“) nach Spanien zu schicken, wie erbeten, sondern gleich 20.





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Hier kommt Hamburg ins Spiel. Die Hansestadt wird zur logistischen Schaltstelle des geheimen „Unternehmens Feuerzauber“. Im Hafen werden als „Baumaterial“ deklarierte Flugzeuge in Einzelteilen verladen, dazu Waffen, Munition, Tarnfahrzeuge. Deutschland – offiziell neutral – greift damit verdeckt in den Krieg ein.

Was als geheime Hilfsaktion beginnt, wächst sich rasch zu einem offenen Kriegseinsatz aus. Am 18. November 1936 erkennt Nazi-Deutschland Francos Putschisten-Regime offiziell an. Damit endet das Versteckspiel. Aus der geheimen Hilfsaktion wird offiziell die „Legion Condor“ – ein deutsches Expeditionskorps, formal Franco unterstellt, tatsächlich aber unter deutschem Kommando.

Der gefürchtete Sturzkampfbomber Stuka. Die sogenannte Jericho-Trompete mit ihrem furchtbarem Geheul hat eine enorme psychologische Wirkung. imago stock&people

Während der Krieg andauert, schickt Deutschland immer modernere Flugzeuge nach Spanien. Darunter auch der Sturzkampfbomber Junkers Ju 87, Stuka genannt. Die Legion Condor erprobt diesen Flugzeugtyp bei Angriffen auf Dörfer in der Region Castellón. Wegen seiner „Jericho-Trompete“ – einer Sirene am Fahrwerk, die im Sturzflug heult und Panik auslösen soll – wird diese Maschine später zum Schreckenssymbol des deutschen Luftkriegs. In Spanien zeigt sich, was bald über Europa kommt: Luftangriffe nicht nur auf militärische Ziele, sondern auf Städte und Zivilisten.

In Guernica übt die deutsche Legion Condor den Bombenterror auf die Zivilbevölkerung

Guernica im Baskenland, 26. April 1937. Es ist Montag, Markttag. Am Nachmittag nähert sich ein Summen, erst fern, dann immer bedrohlicher. Bomber der Legion Condor sind im Anflug, werfen Spreng- und Brandbomben ab. Menschen rennen, Häuser stürzen ein, Straßen brennen. Kommandeur Wolfram von Richthofen notiert in sein Tagebuch: „Man konnte die Wirkung der Bomben sehr gut beobachten. Häuser eingestürzt. Stadt vollkommen vernichtet.“ Zwischen 200 und 300 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt.

1937 vernichtet die deutsche Legion Condor die baskische Stadt Guernica. IMAGO/Mithra/Index/Heritage Images

In Paris und New York kommt es zu massiven Protesten. Die „Times“ nennt den Angriff ein „barbarisches Experiment“. Der britische Reporter George Steer schreibt: „Die ganze Stadt wurde langsam geröstet.“ Pablo Picasso macht die zerstörte Stadt zum Motiv seines berühmtesten Gemäldes: „Guernica“ – eine Anklage gegen Krieg und Gewalt.

Viele Kämpfer der Legion Condor kommen aus dem Norden Deutschlands, aus Hamburg, Lübeck, Kiel, aus Altona, Barmbek, Winterhude. Sie sind keine fremden Söldner. Sie sind Nachbarn, Kollegen, Familienväter. Karl-Heinz Brammer aus Altona etwa, Fotograf und Spezialist für Luftbildaufklärung.

Auch auf der anderen Seite kämpfen Deutsche: Den Internationalen Brigaden schließen sich rund 35.000 Freiwillige aus fünfzig Ländern an, darunter rund 300 Hamburger, überwiegend Kommunisten und Sozialisten. Hans Beimler, Ex-KPD-Reichstagsabgeordneter, fällt im Dezember 1936 bei Madrid. Luise Dammann, Krankenschwester aus Eimsbüttel, pflegt Verwundete nahe Valencia und schreibt in einem Brief: „Wenn wir verlieren, verliert Europa.“

Im Frühjahr 1939 ist Spaniens Demokratie am Ende, die Republik geschlagen. Nach drei Jahren Krieg und Hunderttausenden Toten haben Francos Nationalisten dank Unterstützung aus Deutschland und Italien gesiegt.

Deutsche kämpfen auf beiden Seiten: die einen bei der Legion Condor, die anderen bei den Internationalen Brigaden

Die „Legion Condor“ hat lediglich 315 Gefallene zu beklagen. Am 31. Mai 1939 kehrt sie heim. Nach Hamburg. Wo sie ausgerüstet, versorgt und verabschiedet wurden. Mit Fahnen, Marschmusik und Hurra-Rufen wird sie gefeiert. Göring: „Ihr habt bewiesen, dass wir unbesiegbar sind und bleiben werden!“

Bleiben werden … Keine zufällige Formulierung. Vier Monate später, am 1. September 1939, beginnt mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Was in Spanien getestet wurde, wird in Polen, Belgien, Frankreich und Russland zur Taktik: Luftkrieg gegen Städte. Terror von oben.

Spanischer Bürgerkrieg: Flüchtlinge mit Gepäck und Wagen warten 1939 an der Grenze bei Prats-de-Mollo in den Pyrenäen. Sie wollen nach Frankreich fliehen. IMAGO

Nach 1945 werden die Einsätze der Legion Condor lange weitgehend unkritisch bewertet. Die Bundesluftwaffe hält insbesondere Jagdflieger Werner Mölders in Ehren – mit 14 Abschüssen der erfolgreichste Jagdpilot des Spanischen Bürgerkriegs. Erst 1998 beschließt der Bundestag, dass Angehörige der Legion Condor keine angemessenen Leitbilder für Soldaten der Bundeswehr sind. Das Jagdgeschwader 74 in Neuburg an der Donau, das den Namen Mölders trägt, wird 2005 umbenannt.

Werner Mölders war mit 14 Abschüssen der erfolgreichste deusche Jagdflieger der Legion Condor. Bundesministerium der Verteidigung

Spät, sehr spät setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Legion Condor kein ruhmreiches Kapitel deutscher Militärgeschichte war, sondern die Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg – und Hamburg weit mehr als nur die Kulisse einer Siegesfeier.