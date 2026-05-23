Am Spielbudenplatz, wo abends die Gaslaternen leuchten und ganz Hamburg Vergnügen sucht, wird Hein Köllisch berühmt. Er dichtet, singt, parodiert, jongliert mit Pointen, bleibt in seinen Liedern immer dicht an den Leuten, nah am Leben. Starallüren kennt er nicht, vielmehr gibt er dem Publikum das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Dafür lieben die Menschen ihn. Wie sehr, das wird offenkundig, als er vor 125 Jahren viel zu früh im Alter von 43 Jahren stirbt und die Leute der Familie am Sarg zurufen: „Er gehört nicht nur euch, er ist unser!“









Es gibt viele herrliche Anekdoten über den berühmtesten Sänger von St. Pauli: Einmal – da ist er bereits Inhaber seines eigenen Varietés am Spielbudenplatz – kommt ein neuer Künstler, um sich vorzustellen. Der hält Köllisch für den Hausmeister und befiehlt ihm, seine Koffer aufs Zimmer zu bringen. Andere wären stinksauer geworden. Nicht Köllisch. Nachmittags als der Neuling auf der Bühne vorsprechen soll und stammelnd anfängt, sich für seinen Fauxpas zu entschuldigen, soll Köllisch gesagt haben: „Wieso? Das Trinkgeld war ja in Ordnung!“