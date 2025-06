Die MOPO und die Hells Angels – das ist ein ganz spezielles Ding. Schlagzeilen machten die Rocker erstmals 1973. Da erstachen sie einen Mitarbeiter des Jugendclubs der Apostelkirche Eimsbüttel. Dann war es in Hamburg lange ruhig, aber am 11. August 1983 holte die Polizei zum großen Schlag gegen die „Höllenengel“ in der Schanze aus – und ich war live dabei!

Bei Razzien dabei zu sein, das ist heutzutage Alltag für Reporter. Polizeipräsidenten oder Innenminister laden zu solchen Polizeiaktionen ein, um Medienvertretern eindrucksvolle Bilder zu ermöglichen. Der Hintergedanke dabei ist, dass Innenpolitiker so demonstrieren können, dass sie hart und konsequent gegen Verbrecherbanden vorgehen.

Und genauso war das auch 1983 erstmals in Hamburg. Innensenator Alfons Pawelczyk war Polizist und Bundeswehr-Major gewesen und galt als der „Law and Order“-Mann der Hamburger Sozialdemokraten. Als er von der Kripo über Ermittlungen gegen die Hells Angels erfuhr, sah er die Gelegenheit, sich als „Saubermann“ darzustellen, der mit eisernem Besen kehrt. Und dazu sollte nun auch die ehemalige SPD-Zeitung MOPO beitragen.