Die Königstraße in Altona gehört heute zu den gesichtslosesten, langweiligsten und hässlichsten Straßen der ganzen Stadt. Sie ist wohl der toteste Raum Hamburgs und eine einzige städtebauliche Katastrophe. Dass das nicht immer so war, dass es sich bei ihr im Gegenteil einmal um die wichtigste Flaniermeile Altonas handelte mit Prunk und Stuck, mit Rathaus, Schule, Theater, Denkmälern und wunderschönen Geschäften – an all das erinnert eine spannende Ausstellung, die das Stadtteilarchiv Ottensen zusammengestellt hat. Ein Besuch lohnt sich. Sie werden danach mit ganz anderen Augen durch die Königstraße fahren.