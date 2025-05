Es gibt Ereignisse in Hamburgs langer Geschichte, bei denen sich ein jeder wünscht, er wäre dabei gewesen. Die Einweihung des Alten Elbtunnels am 6. September 1911 ist vielleicht so ein Tag. Oder nehmen wir den 13. April 1962, als der Star-Club seine Pforten öffnete: Wäre toll gewesen mitzuerleben, wie die jungen, noch unbekannten Beatles die ganze Nacht auf der Bühne Gas geben... In diese Reihe verpasster Gelegenheiten gehört auch der 6. Oktober 1972, der Tag, an dem gleich zwei berühmte Männer in Hamburg für Aufsehen sorgten: Playboy Gunter Sachs eröffnete in Pöseldorf seine eigene Kunstgalerie, und dazu ließ er Andy Warhol, den Superstar der Pop-Art, aus Amerika einfliegen.