In der Villa Kunterbunt am Rondeelteich in Winterhude sitzt Otto Waalkes mit seinen Freunden zusammen. Hamburg, Anfang der 70er Jahre. Eine Wohngemeinschaft, junge Leute, wenig Geld, große Pläne. Gerade hat eine Plattenfirma abgewinkt. Das Tonband „Otto – Live im Audimax“ stößt auf kein Interesse. Andere hätten sich geärgert, wären niedergeschlagen gewesen. Otto nicht. Er hat stattdessen einen Geistesblitz, macht einen Purzelbaum und ruft: „Wozu brauchen wir eine Plattenfirma? Wir gründen einfach unser eigenes Label: Rüssl Räckords!“ Wenig später wurde daraus der eigene Musikverlag – dessen Gründung liegt jetzt 50 Jahre zurück. Aus Anlass des Jubiläums ist nun ein Buch erschienen, das Ottos Weg zum Star detailliert nachzeichnet. Alles beginnt am 22. Juli 1948 im Stadtkrankenhaus von Emden, als Adele Waalkes um 17.45 Uhr ihren zweiten Sohn zur Welt bringt: Otto Gerhard. Viel später fasst der diesen ersten Auftritt seines Lebens so zusammen: „Ein sauberer Kaiserschnitt und da war ich: Holladahiti!“





