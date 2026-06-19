Max Schmeling: Der Kampf gegen Joe Louis, der ihn unsterblich machte

90 Jahre nach dem Sensationssieg: Wie aus dem deutschen Boxidol ein Aushängeschild der NS-Propaganda wurde – und später ein Coca-Cola-Unternehmer in Hamburg

Vor 90 Jahren: Sensationssieg in New York. Max Schmeling schlägt den als unschlagbar geltenden Joe Louis in der 12. Runde k.o. picture alliance / akg-images | akg-images

Es ist der 19. Juni 1936. Yankee Stadium, New York. Zehntausende Zuschauer warten auf den großen Kampf: Max Schmeling gegen Joe Louis. Der Amerikaner ist 22 Jahre alt, Sohn einer armen schwarzen Familie aus Alabama, aufgewachsen in Detroit. Der „Brown Bomber“ ist ein Jahrhunderttalent, gilt als nahezu unbesiegbar. Schnell, hart, jung. Und für viele Afroamerikaner ist Louis mehr als nur ein Boxer: Er gibt ihnen in einem rassistischen Land ein Gefühl von Würde, Stolz und Selbstvertrauen zurück.

Und Schmeling? Der ist 30 und für viele schon ein Mann von gestern. Ein ehemaliger Weltmeister, der seinen Titel verloren hat und noch einmal zurück nach oben will. Was kaum jemand ahnt: Schmeling hat Louis genau studiert, hat in Filmaufnahmen gesehen, dass der Amerikaner nach linken Schlägen stets für einen Moment die Deckung fallen lässt. Genau darauf wartet er. Runde um Runde. Mit Erfolg. Immer wieder trifft Schmeling mit der Rechten. In der zwölften Runde geht Louis zu Boden. K.o.

Sensationssieg 1936: Max Schmeling besiegt 1936 Joe Louis. Der US-Boxer geht in der 12. Runde k.o. AP/hfr

Max Schmeling besiegt 1936 Joe Louis – und wird von den Nationalsozialisten sofort für ihre Propaganda vereinnahmt

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Seit diesem Abend sind nun 90 Jahre vergangen. Sportlich ist es eine Sensation. Einer der größten Überraschungssiege der Boxgeschichte. Für Schmeling ist es der Kampf, der ihn unsterblich macht. Und in Nazi-Deutschland wird dieser Sieg sofort politisch aufgeladen. Die Nationalsozialisten feiern den Triumph nicht nur als sportlichen Erfolg, sondern als Zeichen eines angeblich wiedererstarkten Deutschland. Schmeling wird damit zu einem Vorzeigeathleten, den das Regime für seine Propaganda benutzt.

Nach Schmelings Sieg über Joe Louis 1936: Diktator Adolf Hitler empfängt Schmeling und Ehefrau Anny Ondra in der Reichskanzlei in Berlin. picture alliance / ullstein bild | Heinrich Hoffmann

Geboren wird Maximilian Adolph Otto Siegfried Schmeling am 28. September 1905 in Klein Luckow bei Strasburg in der Uckermark. Schon 1906 zieht die Familie nach Hamburg. Der Vater arbeitet als Steuermann bei der Hamburg-Amerika-Linie. Die Familie lebt zunächst in St. Georg, später in Rothenburgsort, dann in Eilbek. Schmeling geht in Hamburg zur Schule, wird in der Friedenskirche konfirmiert, beginnt als Jugendlicher eine kaufmännische Lehre.

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Der Weg in den Ring beginnt mit einem Kinobesuch. 1921 sieht Schmeling einen Boxfilm und ist sofort gepackt. Er geht ins Rheinland, weil dort damals die deutsche Boxszene ihr Zentrum hat. In Düsseldorf und Köln trainiert er, nimmt Kämpfe an, arbeitet sich hoch. 1924 wird er Berufsboxer, zwei Jahre später Deutscher Meister im Halbschwergewicht, 1927 Europameister. Schmeling boxt nicht wild, sondern überlegt. Er beobachtet, wartet, nutzt Fehler.

In Hamburg beginnt Schmelings Aufstieg: Schule, erste Jahre, Hanseatenhalle – und später der Neuanfang mit Coca-Cola

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Ende der 1920er Jahre ist Schmeling ein Star. Der Rundfunk überträgt seine Kämpfe, Zeitungen schreiben über ihn, Fotografen setzen ihn in Szene. In Berlin bewegt er sich zwischen Sportpalast, Filmstudios, Presse und Prominenz. In dieser Zeit bekommt er seinen Kampfnamen: „Schwarzer Ulan vom Rhein“. Er lernt Anny Ondra kennen, die tschechische Schauspielerin, einen der großen Filmstars jener Jahre. 1933 heiraten die beiden.

Der prominente deutsche Boxer Max Schmeling mit seiner Ehefrau, die tschechoslowakische Schauspielerin Anny Ondra, im Jahre 1933 als frisch verheiratetes Ehepaar picture-alliance/ dpa

Am 12. Juni 1930 kämpft Schmeling im Yankee Stadium gegen Jack Sharkey. Es geht um den Weltmeistertitel im Schwergewicht. In der vierten Runde trifft Sharkey ihn unterhalb der Gürtellinie. Schmeling kann nicht weiterkämpfen. Sharkey wird disqualifiziert. Damit ist Schmeling Weltmeister. Ein Triumph mit Makel: der erste Europäer auf dem Schwergewichtsthron – aber einer, der im Liegen zum Titel kommt.

Zwei Jahre später verliert Schmeling den Titel im Rückkampf gegen Sharkey nach Punkten. Das Urteil ist umstritten, viele Beobachter halten Schmeling für den besseren Mann an diesem Abend. Doch die Punktrichter entscheiden anders. Der Gürtel ist weg.

Max Schmelings Manager ist Jude

Dann übernehmen 1933 die Nationalsozialisten die Macht. Für die Nationalsozialisten ist Sport ein Mittel der Propaganda. Internationale Siege sollen zeigen, wie stark das „neue Deutschland“ angeblich ist. Schmeling passt in diese Logik: berühmt, deutsch, diszipliniert, international bekannt.

1935 folgt der nächste große Kampf: Schmeling tritt gegen den US-Amerikaner Steve Hamas an. Als Schauplatz wird Hamburg gewählt. In Rothenburgsort entsteht dafür in kurzer Zeit eine Halle, wie Hamburg sie noch nie gesehen hat. Ein altes Holzlager in der Zollvereinsstraße wird zur Hanseatenhalle umgebaut: 25.000 Plätze, größer als der Madison Square Garden in New York.

Als Hamas’ Trainer in der neunten Runde das Handtuch wirft, tobt die Halle. Die Zuschauer erheben sich, singen das Deutschlandlied und zeigen den Hitlergruß. Auch Schmeling hebt den rechten Arm. In diesem Moment zeigt sich, wie seine Rolle im „Dritten Reich“ funktioniert: Er tritt nie in die NSDAP ein, hält an seinem jüdischen Manager Joe Jacobs fest. Aber er ist ein nationales Idol, das sich in einem Rahmen feiern lässt, den die Nationalsozialisten für ihre Propaganda nutzen.

Nach Schmelings Sieg über Steve Hamas 1935 in der Hanseatenhalle in Rothenburgsort: Siegerehrung mit Hitlergruß. Ullstein-Bild/Heinrich Hoffmann

Der Sieg über Hamas bringt Schmeling dorthin, wo er hinwill: in die Nähe eines neuen Titelkampfs. Für die Nationalsozialisten zählt dieser Erfolg nicht nur sportlich. Sie hoffen auf einen deutschen Schwergewichtsweltmeister, der sich international nutzen lässt und das Bild eines angeblich wiedererstarkten Deutschland stützt.

Genau deshalb bekommt der Kampf gegen Joe Louis am 19. Juni 1936 eine solche Bedeutung. Als Schmeling Louis besiegt, scheint der Weg zurück zum Titel plötzlich offen. Zugleich wird der Erfolg von der NS-Propaganda sofort vereinnahmt – als angeblicher „Beweis für die Überlegenheit der arischen Rasse“. In den deutschen Kinos läuft der Kampf unter dem Titel „Max Schmelings Sieg – ein deutscher Sieg“.

Der Rückkampf gegen Joe Louis 1938 dauert nur 124 Sekunden – und wird zur Blamage für die NS-Propaganda

Zwei Jahre später, am 22. Juni 1938, steht Schmeling in New York erneut Joe Louis gegenüber. Der Amerikaner will den Rückkampf gegen den einzigen Mann, der ihn bis dahin geschlagen hat. Da Louis seit 1937 Weltmeister ist, hat Schmeling damit die Chance, noch einmal den Schwergewichtsthron zu besteigen. Doch bei dieser Begegnung geht es längst nicht nur um Boxen. Seit dem „Anschluss“ Österreichs verschärft Hitler den Druck auf die Tschechoslowakei, die Sudetenkrise spitzt sich zu, in Europa wächst die Angst vor dem nächsten Krieg. In den USA gilt Louis als Mann, der Hitler-Deutschland schlagen soll.

Im „Yankee Stadium“ sitzen mehr als 70.000 Zuschauer. Millionen hören am Radio zu. Sofort stürmt Louis los. Schmeling findet keinen Rhythmus, diesmal auch keine Lücke in Louis’ Deckung. Der Deutsche wird hart getroffen, geht zu Boden. Joe Louis vernichtet ihn. Der Kampf dauert ganze 124 Sekunden.

Schmeling ist zu diesem Zeitpunkt längst ein sportliches Aushängeschild Nazi-Deutschlands. Dass er innerlich trotzdem Abstand zur NS-Ideologie hält, zeigt sich spätestens in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. In dieser Nacht versteckt er in Berlin die Brüder Henri und Werner Lewin, die Söhne seines jüdischen Bekannten David Lewin. Die Jungen finden in Schmelings Suite im „Hotel Excelsior“ am Anhalter Bahnhof Unterschlupf. Schmeling lässt außerdem seine Beziehungen spielen, um dem österreichischen Schwergewichtsboxer Heinz Lazek zu helfen, als diesem wegen sogenannter „Rassenschande“ die Verhaftung droht. Wer in diesen Jahren Verfolgten hilft, geht ein hohes Risiko ein.

1940 wird Schmeling eingezogen. Er wird Fallschirmjäger und bei der Landung auf Kreta verwundet. dpa

Nach der Niederlage gegen Joe Louis verliert Schmeling für die NS-Propaganda erheblich an Wert: Aus Sicht der Nazis hat er Deutschland vor aller Welt blamiert. Als der Krieg beginnt, bleibt ihm der Fronteinsatz nicht erspart. 1940 meldet er sich zu den Fallschirmjägern. Wie frei diese Freiwilligkeit ist, bleibt offen. Im Mai 1941 springt Schmeling über Kreta ab. Bei der Landung verletzt er sich am Knöchel, kommt ins Lazarett nach Athen und wird später als nicht mehr kriegsdienstverwendungsfähig eingestuft.

Nach 1945 beginnt für Schmeling und Anny Ondra, die in Wenzendorf bei Hollenstedt leben, ein mühsamer Neuanfang. Der frühere Weltmeister hat kein Vermögen mehr, keine sichere Stellung. Also steigt er noch einmal in den Ring – aus Geldnot. Anfangs gewinnt er wieder, doch die alte Klasse kehrt nicht zurück. Nach Niederlagen gegen Walter Neusel und Richard Vogt ist 1948 Schluss – da ist er 43 Jahre alt. Seine Laufbahn endet nach 70 Profikämpfen: 56 Siege, 40 davon durch K.o., zehn Niederlagen, vier Unentschieden.

Nach Krieg und Karriereende wird aus dem Boxweltmeister ein Unternehmer: Max Schmeling bringt Coca-Cola nach Hamburg

Schmeling sucht weiter nach einer wirtschaftlichen Grundlage. Er baut Tabak an, betreibt einen Hühnerhof, versucht sich mit Eierlikör, züchtet Nerze. Dann, 1952, als Schmeling sich gerade in New York aufhält, klingelt in seinem Hotelzimmer das Telefon. Am anderen Ende ist James Farley. Schmeling kennt ihn noch aus New Yorker Boxzeiten, damals als Chef der Boxkommission. „Max, I want to see you.“

Farley, einst Postminister der USA und einer der einflussreichsten Männer der Demokratischen Partei, arbeitet inzwischen für Coca-Cola. Er macht Schmeling ein Angebot: Der frühere Weltmeister soll in das Hamburger Coca-Cola-Geschäft einsteigen.

Fünf Jahre später ist es so weit. 1957 erhält Schmeling die Konzession für Hamburg-Ost. 250.000 Mark muss er aufbringen, das Geld leiht er sich. Als Schmeling im August die Coca-Cola-Fabrik in Wandsbek besucht, ahnen die Mitarbeiter noch nicht, dass der berühmte Gast bald ihr Chef sein wird. „Hallo Maxe, gib uns ein Autogramm!“, rufen sie. Acht Tage später erscheint er wieder, diesmal nicht als Gast, sondern als Konzessionär. Eben noch „Maxe“, nun „Herr Schmeling“. Schmeling reagiert gelassen und sagt: „Ich sag’ Kuddel und Hein und Fietje zu euch.“

Max Schmeling, der Coca-Cola-Konzessionär: Hier macht er Werbung für die koffeinhaltige Brause. picture alliance / teutopress

Aus der Niederlassung wird die „Getränke-Industrie Hamburg Max Schmeling & Co. KG“. 1962 zieht die Firma von der Helbingstraße an die Wandsbeker Straße in Bramfeld. Der Mann, dessen Sieg über Joe Louis 1936 von den Nazis als deutscher Triumph über das schwarze Amerika gefeiert wird, wird in Hamburg zum Gesicht eines amerikanischen Konzerns.

Max Schmeling und Joe Louis: Aus erbitterten Gegnern werden nach dem Krieg Freunde

Der Kontakt zu Joe Louis reißt nach dem Krieg nicht ab. Aus den Gegnern werden zwei Männer, die einander respektieren. Schmeling besucht Louis in den USA, hält Verbindung zu ihm und hilft ihm später finanziell, als der frühere Weltmeister wegen hoher Steuerschulden in Schwierigkeiten gerät. Als Louis 1981 stirbt, beteiligt sich Schmeling an den Kosten der Beerdigung.

1991 entsteht die Max-Schmeling-Stiftung. Sie unterstützt unter anderem Projekte in der Uckermark, wo Schmeling geboren wurde, sowie in Hamburg und im Raum Hollenstedt, wo er später lebt. Schmeling und Anny Ondra haben keine Kinder. Sein Vermögen fließt nach seinem Tod in die Stiftung.

Bleiben Freunde fürs Leben: Joe Louis und Max Schmeling. Hier posieren sie 1960 für die Fotografen. picture-alliance/ dpa/dpaweb | Str

Am 2. Februar 2005 stirbt Max Schmeling in Wenzendorf. Er ist 99 Jahre alt. Da ist aus dem Jungen aus Klein Luckow längst eine Figur der deutschen Erinnerung geworden: Weltmeister, Idol, Aushängeschild der NS-Propaganda, Werbeträger, Unternehmer.

In Hamburg bleibt von ihm auch dieses Bild: der alte Schmeling mit der Coca-Cola-Flasche in der Hand, freundlich, korrekt, kontrolliert. Wenn er gefragt wird, wie er es geschafft hat, so alt zu werden, antwortet er: „Täglich Sport … und Coca-Cola.“ Es ist ein Satz, der zu diesem Leben passt: Sport, Geschäft und Selbstinszenierung liegen bei Schmeling nie weit auseinander.