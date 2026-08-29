Ab 1700 bis weit ins 19. Jahrhundert kümmerte sich in Hamburg die sogenannte Stadtleichenfrau um Selbstmörder, Hingerichtete und Verbrechensopfer. Dieses Bild haben wir mit KI erstellt. Olaf Wunder/ChatGPT

Wer in Hamburg im 18. oder frühen 19. Jahrhundert ertrank, einem Verbrechen zum Opfer fiel, sich das Leben nahm oder hingerichtet wurde, konnte nach dem Tod noch mit einer ungewöhnlichen Amtsperson zu tun bekommen: der Stadtleichenfrau. Mehr als ein Jahrhundert lang lag der Umgang mit solchen Toten in Frauenhand. Die „Gardewinsche“, wie sie in den Quellen genannt wird, sorgte für Bergung und Transport der Leichen, brachte sie in die Totenkammer, kündigte die Leichenschau an und kümmerte sich um die Bestattung.

Heute ist dieses Hamburger Amt fast vergessen. Dabei erzählt seine Geschichte viel über den Umgang der Stadt mit Tod, Verbrechen und öffentlicher Ordnung. Bemerkenswert ist schon, dass diese Arbeit Frauen übertragen war – zu einer Zeit, in der sie sonst nur wenige Rechte besaßen.

Gesellschaftliches Prestige war mit dieser Arbeit kaum zu gewinnen. Menschen, die beruflich mit Tod und Leichen zu tun hatten, standen in der frühen Neuzeit häufig am Rand der Gesellschaft. Scharfrichter wurden vielerorts sogar als „unehrlich“ gemieden. Ob die Hamburger Gardewinsche ein ähnliches Schicksal traf, lässt sich aus den überlieferten Akten jedoch nicht belegen.

Anzeige

Die Franzosen, die von 1806 bis 1814 die Stadt beherrschten, brachten die Guillotine mit. Die Stadtleichenfrau und ihr Gehilfe transportieren die Hingerichteten ab. Das Bild haben wir mit KI erstellt. Olaf Wunder/ChatGPT

Wenn der Tod zum Fall für die Behörden wird

1709 erscheint erstmals der Name einer Hamburger Stadtleichenfrau in den Akten. In den Präturrechnungen wird Anna Garwins erwähnt, die erste bislang bekannte Amtsinhaberin. Auch 1711 ist sie belegt. Auf ihren Namen geht vermutlich die Bezeichnung „Gardewinsche“ zurück.

Anzeige

Wurde eine sogenannte „besondere Leiche“ gefunden, begann ein geregelter behördlicher Ablauf. Die Gardewinsche war für Bergung und Transport zuständig und brachte den Toten in die Totenkammer des Eimbeckschen Hauses an der Straße Dornbusch in der Altstadt. Dort erfolgte die Untersuchung durch die vom Rat bestellten Ärzte und Wundärzte. Die Stadtleichenfrau kündigte die Besichtigung an und war auch bei einer möglichen Sektion anwesend.

Wie konkret ihre Arbeit aussah, zeigt ein spektakulärer Fall. Am 30. September 1812 kam in Hamburg erstmals die Guillotine zum Einsatz. Hingerichtet wurden Maria Sophia Dahler, eine Bordellwirtin vom Hamburger Berg, dem heutigen St. Pauli, und ihr Bruder Gottlieb Homann. Sie waren wegen des Mordes an dem Eppendorfer Gärtner Hinze verurteilt worden. Ein Eintrag hält fest, ihre Körper seien „durch die Morgenstern ihre Leute zur Erde bestattet“ worden.

Anzeige

Gemeint war Anna Maria Morgenstern, geborene Schröder, die das Amt nach dem Tod ihrer Mutter 1812 übernommen hatte. Ihr Mann starb schon ein Jahr später. Morgenstern musste fünf kleine Kinder versorgen und beantragte mehrfach Unterstützung. 1818 wurden ihre jährlichen Einnahmen auf etwa 250 Mark geschätzt. Die Akten zeigen, dass die Familie in knappen wirtschaftlichen Verhältnissen lebte.

Ein Schilling für den Blick auf die Leiche

Hamburg um 1700. MOPO-Archiv

Ausführlich erforscht hat das Amt die Hamburger Historikerin Sabine Paap. Ihren Untersuchungen zufolge beschränkten sich die Aufgaben keineswegs auf Tote. Die Gardewinsche kümmerte sich zeitweise auch um ausgesetzte lebende Neugeborene, erledigte Arbeiten für die Prätur und übernahm später zunehmend Krankentransporte.

Besonders makaber war die öffentliche Besichtigung unbekannter Leichen. Sie sollte der Identifizierung dienen, zog aber offenbar auch Schaulustige an. Dafür wurde Eintritt verlangt.

1758 geriet die Gardewinsche deshalb ins Visier der Obrigkeit. Ihr wurde vorgeworfen, den Körper eines Ertrunkenen im Eimbeckschen Haus „ganz entblößt, an jedermann und besonders an junge Leute, gegen Bezahlung eines Schillings“ gezeigt zu haben. Die Untersuchung entlastete sie jedoch: Verantwortlich war der Lehrbursche eines Ratsbediensteten namens Meincke. Der zuständige Prätor, ein Hamburger Ratsherr mit richterlichen und polizeilichen Aufgaben, ordnete anschließend an, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen dürfe.

Das einzige Bildnis, das es von einer Hamburger Stadtleichenfrau gibt, ist das Gemälde von Hermann Kauffmann. Es zeigt Anna Maria Morgenstern, die das Amt Anfang des 19. Jahrhunderts innehatte. Ihr Urenkel ist der berühmte Dichter Christian Morgenstern. Hamburger Kunsthalle/Elke Walford

Als der Leichentransport „Schiffbruch“ erlitt

Auch ihre Helfer mussten zuverlässig sein. 1792 wurde die Gardewinsche ermahnt, „schlechte und treulose Leute“ nicht zu beschäftigen. Wie Leichentransporte tatsächlich aus dem Ruder laufen konnten, schilderte Mosje Christians 1805: Beim Transport eines ertrunkenen Matrosen waren die Träger offenbar stark betrunken. Sie stürzten, die sargähnliche Kiste erlitt „förmlich Schiffbruch“ – zum „schallenden Gelächter der ganzen Trauerbegleitung“.

Ein festes Gehalt erhielt die Stadtleichenfrau nicht. Sie wurde für einzelne Leistungen bezahlt und musste davon unter anderem ihre Helfer bestreiten. Zusätzliche Einnahmen brachte mitunter die Kleidung der Toten, die die Gardewinsche verkaufen durfte. Bei Anna Maria Morgenstern zeigen die überlieferten Unterstützungsgesuche allerdings, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse trotzdem knapp waren.

Das Amt blieb über mehrere Generationen in Frauenhand. Zu den nachweisbaren Amtsinhaberinnen gehörten neben Anna Garwins unter anderem Cathrin Janssen, Catharina Teichs und Maria Elisabeth Schröder. Nach ihr folgte 1812 Anna Maria Morgenstern.

1830 übernahm erstmals ein Mann diese Aufgabe

Um 1830 begann deren Sohn Johann Heinrich Morgenstern, die Geschäfte zu übernehmen. Warum das Amt nun vom weiblichen auf einen männlichen Nachkommen überging, ist nicht sicher bekannt. Möglicherweise spielte die zunehmende Bedeutung der körperlich schweren Krankentransporte eine Rolle. Johann Heinrich schilderte später, wie Kranke über enge Treppen zum Wagen getragen werden mussten – bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter.

Die Stadtleichenfrau und ihre tote Kundschaft. Das Bild haben wir mit Hilfe von KI erstellt. Olaf Wunder/ChatGPT

1875 ging er nach rund 45 Dienstjahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger Heinrich Christian Georg Stübgen, genannt Bergmann, führte das Amt bis 1892. Danach wurden die Aufgaben neu organisiert. 1901 eröffnete beim Hafenkrankenhaus ein Leichenschauhaus.

Damit war das ungewöhnliche Amt Geschichte.

Übrigens: Anna Maria Morgenstern, die letzte Stadtleichenfrau, hatte viele künstlerisch begabte Nachfahren: Ihr Sohn Christian Ernst Bernhard Morgenstern wurde Landschaftsmaler, ebenso ihr Enkel Carl Ernst Morgenstern. Zu großer Berühmtheit brachte es ihr Urenkel Christian Morgenstern (1871-1914) – der Dichter, der ausgerechnet mit seinen „Galgenliedern“ für Furore sorgte.