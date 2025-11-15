mopo plus logo
Stadtpark

Lady Gaga heizte den Fans im Stadtpark 2009 so richtig ein. Foto: Stefan Malzkorn

paidLady Gaga, Johnny Cash, Bob Dylan – liegt Hamburgs legendärste Bühne im Grünen?

„The Godfather of Soul“ James Brown, Country-Megastar Johnny Cash, der unnahbare Bob Dylan, der legendäre Neil Young. Die Liste ließe sich fast endlos fortsetzen, denn kaum ein Weltstar hat die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark ausgelassen. Seit genau 100 Jahren wird hier Musikgeschichte geschrieben – und seit 50 Jahren gibt es das Stadtpark Open Air. Ein doppeltes Jubiläum also, das gleich doppelt Grund zum Feiern liefert. Als es 1925 auf der Freilichtbühne losging, war von Weltstars noch keine Rede. Es gab auch noch keine richtige Bühne. Unter dem Blätterdach einer Ulme traten Kinderchöre auf einem Holzpodest auf, es gab Volkstanzvorführungen, Mozart- und Wagner-Abende. Mal wurde „Figaros Hochzeit“ oder die „Zauberflöte“ gespielt, mal präsentierte Richard Ohnsorgs Niederdeutsche Bühne plattdeutsche Lustspiele. Schon damals, so berichten die Chroniken, machte das wechselhafte Hamburger Wetter den Aufführungen häufig zu schaffen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

