Drei Bestatter in grauen Anzügen tragen einen Sarg aus einem Gebäude. So ein Foto hab‘ ich in den schlimmen 1980er Jahren in Hamburg alle paar Tage gemacht. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Doch das Foto auf dieser Seite ist speziell. Steht doch in fetten Lettern „Eros-Center“ an dem Haus …

Willi Bartels (1914-2007), der einzige und echte „König von St. Pauli“, hatte das Großbordell an der Reeperbahn 1967 fertiggestellt. Der Fleischer, der es durch Immobilien-Deals vor allem auf dem Kiez zum Milliardär gebracht hatte, wollte mit dem Neubau die Prostitution ein wenig aus der Schmuddelecke holen.

Doch in den 1980er Jahren war das angeblich „größte Freudenhaus der Welt“ fest in der Hand der Zuhältervereinigung GMBH. Die vier leitenden Herren dieser Bande regierten mit harter Hand und beuteten auf St. Pauli Hunderte Prostituierte brutal aus.