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Emma Schindler

Dieser Frau wird späte Ehrung zuteil: Das UKE benennt einen Hörsaal nach Emma Schindler. Sie war eine der ersten Augenärztinnen Hamburgs und in der NS-Zeit ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie weiter in ihrem Beruf arbeitete, bevor die Nazis sie nach Auschwitz brachten und ermordeten. Zeitweise lebten im Ghetto Theresienstadt mehr als 40.000 Menschen auf einem Gelände, das ursprünglich für rund 7000 Einwohner ausgelegt war. Insgesamt durchliefen mehr als 140.000 Menschen das Ghetto, nur 23.000 überlebten. Foto: Montage: Olaf Wunder/ChatGPT

paidJahrzehntelang war sie vergessen: Emma Schindler, die Augenärztin von Theresienstadt

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Emma Schindler gehört zu den ersten Augenärztinnen Hamburgs. Als die Nationalsozialisten sie deportieren, ist sie fast 60 Jahre alt. Sie hat ihr Leben von Anfang an gegen Widerstände geführt. Sie hat sich Bildung erkämpft, weil ihr als Mädchen der Weg aufs Gymnasium versperrt bleibt. Sie hat Medizin studiert, als Frauen in Hörsälen noch die Ausnahme sind. Sie hat promoviert, geforscht, publiziert, eine Praxis geführt und sich in der Hamburger Augenheilkunde einen Namen gemacht. Mit der NS-Machtübernahme beginnt ihre systematische Entrechtung. Emma Schindler verliert ihre berufliche Grundlage, später darf sie sich nicht einmal mehr Ärztin nennen. 1942 wird sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert, das größte NS-Ghetto im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren. Dort arbeitet sie unter unmenschlichen Bedingungen weiter. Schließlich verliert sich ihre Spur in Auschwitz.


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