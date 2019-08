Historischer Podcast: Der Tag, an dem Hamburger Polizisten zu Massenmördern wurden

Als Detektiv der Vergangenheit lüftet MOPO-Chefreporter Olaf Wunder die Geheimnisse der Hamburger Stadtgeschichte. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Podcast.

Heute neu: Der 13. Juli 1942: Der Tag, an dem Hamburger Polizisten zu Massenmördern wurden

Angehörige des Hamburger Reserve-Polizei-Bataillon 101 haben Befehl, alle jüdischen Bewohner des polnischen Ortes Józefów zusammenzutreiben. Anschließend werden arbeitsfähige Männer in Lager deportiert. Alle Frauen, Kinder und alte Leute werden an Ort und Stelle erschossen. Mord an mindestens 1500 Menschen. Ein Massaker.

Was an diesem Tag genau passiert ist, alle Hintergründe und die Vorgeschichte schildern wir in dieser neuen Podcast-Folge.



