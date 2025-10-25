Auf den ersten Blick wirken die drei Schwarz-Weiß-Fotos völlig unscheinbar – und doch sind sie eine Sensation. Zu sehen sind Menschen, die sich vor einem Gebäude versammeln. Auf dem Gehweg liegen Koffer und Bündel herum, kreuz und quer. Frauen und Männer sprechen miteinander, manche verabschieden sich. Überall stehen Polizisten, die aufpassen. Auf dem dritten Foto tut sich plötzlich etwas: Mannschaftswagen der Polizei sind vorgefahren. Die Menschen stehen in einer langen Schlange. Einer nach dem anderen steigt ein… Jahrzehntelang haben Historiker vergeblich nach Aufnahmen gesucht, die die Deportationen Hamburger Juden in der NS-Zeit dokumentieren. Jetzt, mehr als 80 Jahre später, sind plötzlich welche aufgetaucht. Genauer gesagt: Sie waren immer schon da – nur wurden sie jahrzehntelang falsch interpretiert.





