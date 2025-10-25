mopo plus logo
Deportation 25. Oktober 1941

Hamburg, Freitag, 24. Oktober 1941: Das Foto zeigt die Ankunft der Deportierten am 24. Oktober 1941 am Logenhaus. Auf dem Gehweg vor dem Logenhaus in der Hamburger Moorweidenstraße 36 stehen Menschen zwischen beschriftetem Gepäck in kleinen Gruppen, sie begrüßen sich, unterhalten sich und warten. Das Foto wurde aus erhöhter Position vermutlich aus dem Gebäude aufgenommen. Foto: United States Holocaust Memorial Museum Washington

Von wegen „Evakuierung": Was diese Nazi-Bilder wirklich zeigen, wird erst jetzt klar

Auf den ersten Blick wirken die drei Schwarz-Weiß-Fotos völlig unscheinbar – und doch sind sie eine Sensation. Zu sehen sind Menschen, die sich vor einem Gebäude versammeln. Auf dem Gehweg liegen Koffer und Bündel herum, kreuz und quer. Frauen und Männer sprechen miteinander, manche verabschieden sich. Überall stehen Polizisten, die aufpassen. Auf dem dritten Foto tut sich plötzlich etwas: Mannschaftswagen der Polizei sind vorgefahren. Die Menschen stehen in einer langen Schlange. Einer nach dem anderen steigt ein… Jahrzehntelang haben Historiker vergeblich nach Aufnahmen gesucht, die die Deportationen Hamburger Juden in der NS-Zeit dokumentieren. Jetzt, mehr als 80 Jahre später, sind plötzlich welche aufgetaucht. Genauer gesagt: Sie waren immer schon da – nur wurden sie jahrzehntelang falsch interpretiert.


