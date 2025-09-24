Ruhig geworden ist es an den Hafenstraßen-Häusern. Die Polizei spielt Katz und Maus mit den Dealern, die dort ihrem „Gewerbe“ nachgehen. Die Hafenstraßen-Bewohner selbst sind ziemlich brav geworden und genießen wohl ihren traumhaften Blick auf den Hafen. Vor rund 40 Jahren war das ganz anders und vor allem das Parken vor den 1981 besetzten Häusern barg akute Risiken.

Die Scheiben zertrümmert, die Reifen zerstochen, der Lack mit einer Parole versehen: „IRA gets you“ – „die IRA kriegt dich“, musste der Fahrer der Rover-Limousine 3500 Vanden Plas da lesen. Der Autofahrer war Hauptmann der britischen Armee und in Niedersachsen stationiert. Er hatte 1985 den Fehler begangen, sein Auto mit britischen Kennzeichen vormittags direkt vor den Hafenstraßen-Häusern abzustellen. Gut sichtbar ließ er in seinem Privatfahrzeug auch Feldjacke und Stahlhelm zurück.

Was er nicht wusste: Die linksradikalen Hafenstraßen-Bewohner beobachteten sehr genau, wer da vor ihrer Tür so parkte. Einerseits wollten sie natürlich Observationsfahrzeuge von Polizei oder Verfassungsschutz erkennen. Andererseits hielten sie auch immer nach Wagen der Oberklasse Ausschau, vor allem von Mercedes, BMW oder Porsche.