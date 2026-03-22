Holzregale, so hoch, dass sie bis zur Decke reichen. Lange Tische mit grünen Lederauflagen. Schwere Lampen, die warmes Licht auf Gesetzbücher werfen. Und oben eine Galerie, von der aus eine geschwungene Holztreppe nach unten führt. Wer die Bibliothek des Hanseatischen Oberlandesgerichts betritt, fühlt sich für einen Moment in eine andere Welt versetzt: die Welt der Zauberei. Denn es sind Räume, die ein wenig so wirken, als könnten gleich Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley oder vielleicht sogar Dumbledore um die Ecke kommen.





