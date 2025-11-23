Hamburgerin bekommt zum 100. Geburtstag Glückwünsche von Charles und Camilla
100 Jahre alt zu werden und dann auch noch körperlich und geistig rege zu sein, allein das grenzt an ein Wunder. Aber Emily Busch-Reuschells Geschichte ist noch viel atemberaubender: Geboren als Britin in Hamburg, ausgebombt von britischen Bomben, fast 50 Jahre im Dienste der britischen Krone und ausgezeichnet als „Member of the British Empire“: Es gibt garantiert keinen zweiten Hamburger, der solch einen Lebenslauf aufzuweisen hat. Das ist auch König Charles und seiner Gattin Camilla im fernen Buckingham Palace bewusst – und deshalb haben sie der Jubilarin zum 100. Geburtstag ganz persönliche Glückwünsche in die britischste aller deutschen Städte geschickt.
