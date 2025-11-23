100 Jahre alt zu werden und dann auch noch körperlich und geistig rege zu sein, allein das grenzt an ein Wunder. Aber Emily Busch-Reuschells Geschichte ist noch viel atemberaubender: Geboren als Britin in Hamburg, ausgebombt von britischen Bomben, fast 50 Jahre im Dienste der britischen Krone und ausgezeichnet als „Member of the British Empire“: Es gibt garantiert keinen zweiten Hamburger, der solch einen Lebenslauf aufzuweisen hat. Das ist auch König Charles und seiner Gattin Camilla im fernen Buckingham Palace bewusst – und deshalb haben sie der Jubilarin zum 100. Geburtstag ganz persönliche Glückwünsche in die britischste aller deutschen Städte geschickt.





