Ein Fotoalbum. Privat. Vergilbt. Abgegriffen. Sorgfältig eingeklebte Bilder, knappe Notizen. Jahrzehntelang liegt es unbeachtet im Nachlass eines Hamburger Polizeibeamten. Keiner nimmt Notiz davon. Bis jetzt. Nun zeigt die Hamburger Morgenpost exklusiv Fotos aus diesem Album und erzählt dazu eine Geschichte, die viele Jahrzehnte lang verdrängt wurde und von der viele hofften, sie würde endgültig in Vergessenheit geraten: die Geschichte von Hamburger Polizisten, die zu Tätern wurden.





