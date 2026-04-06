mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Aus Rekruten des Polizei-Ausbildungs-Bataillons wird im September 1940 das Polizei-Bataillon 305 aufgestellt, das später am Vernichtungskrieg beteiligt war.

Aus Rekruten des Polizei-Ausbildungs-Bataillons wird im September 1940 das Polizei-Bataillon 305 aufgestellt, das später am Vernichtungskrieg beteiligt war. Foto: Privat.

paidHamburger Polizisten im Vernichtungskrieg: Das Fotoalbum des Bataillons 305

kommentar icon
arrow down

Ein Fotoalbum. Privat. Vergilbt. Abgegriffen. Sorgfältig eingeklebte Bilder, knappe Notizen. Jahrzehntelang liegt es unbeachtet im Nachlass eines Hamburger Polizeibeamten. Keiner nimmt Notiz davon. Bis jetzt. Nun zeigt die Hamburger Morgenpost exklusiv Fotos aus diesem Album und erzählt dazu eine Geschichte, die viele Jahrzehnte lang verdrängt wurde und von der viele hofften, sie würde endgültig in Vergessenheit geraten: die Geschichte von Hamburger Polizisten, die zu Tätern wurden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test