Es ist der 4. Mai 1966. An diesem Tag wird in Hamburg eine Forschungseinrichtung eröffnet, die es nach Ansicht vieler gar nicht geben dürfte. Zu groß das Misstrauen, zu frisch die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen. Dass ausgerechnet Wissenschaftler aus dem Land der Täter die Geschichte der deutschen Juden erforschen und erzählen sollen, ist damals für viele in Israel und in deutsch-jüdischen Emigrantenkreisen eine unerträgliche Vorstellung. Und so geht der Gründung des „Instituts für die Geschichte der deutschen Juden“ (IGdJ) vor 60 Jahren ein langer, erbittert geführter Streit voraus. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen Akten: Unterlagen der jüdischen Gemeinden in Hamburg, Altona, Wandsbek und Harburg. Verwaltungsdokumente, Briefe, Protokolle – Zeugnisse des jüdischen Lebens, das die Nationalsozialisten eigentlich auslöschen wollten. Dass anders als in vielen anderen deutschen Städten diese Unterlagen nicht vernichtet worden sind, ist vor allem das Verdienst zweier Männer: Leo Lippmann und Hans W. Hertz.





