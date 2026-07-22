Ein Zechgelage endete an der Hafenstraße mit Barrikaden – und einer ersten Straßenschlacht. Der Polizeireporter der MOPO erinnert sich.

Heute sind die „Bunten Häuser“ an der St. Pauli Hafenstraße eine Touristenattraktion. In den 1980er Jahren war das ganz anders. Die besetzten Altbauten mit Hafenblick waren ein Politikum und entwickelten sich zum Symbol einer starken linken Szene in Hamburg. Die wohl erste Straßenschlacht fand in der Nacht zum 27. Februar 1983 statt. Ich war dabei.

Zur Vorgeschichte: Die SAGA hatte die Reihe von Gründerzeithäusern an der Hafenstraße leer stehen lassen. Die elf Gebäude verfielen immer mehr. Die SAGA wollte die um 1900 erbauten Häuser abreißen und Bürogebäude errichten. Nach einer Silvesterparty kam es 1981 zu einer schleichenden Besetzung. Punks, Anarchos und Hamburger Linke stießen dazu und machten die Eckkneipe „Ahoi“ zu ihrem Treff.

Streit um die Hafenstraße: So ging es los

Anzeige

Dort wurde ordentlich gebechert, so auch in der Nacht zum 27. Februar 1983. Einige Zecher kamen auf dumme Gedanken. Sie bauten aus Müllcontainern und Baustellen-Absperrungen eine Barrikade und blockierten die St. Pauli Hafenstraße. Die Polizei kam und räumte alles ab. So ging das über Stunden hin und her. Schließlich nahmen die Aggressionen zu, immer mehr „Chaoten“ sammelten sich und bewarfen die Polizisten mit Flaschen und Steinen.

Die Polizeiführung zog 32 Streifenwagen zusammen, und die Beamten versuchten, das „Ahoi“ zu stürmen. Das gelang nicht, vor allem Punks leisteten heftigen Widerstand. Gegen 4 Uhr früh rief der Einsatzleiter die Feuerwehr zu Hilfe. Wieder flogen Steine aus den Hafenstraßen-Häusern auf die Einsatzkräfte.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Sohn eingesperrt wie ein Kettenhund: Die tragische Geschichte einer Hamburger Familie

In dieser kritischen Situation richtete die Feuerwehr eine auf dem Dach eines ihrer Fahrzeuge montierte „Löschkanone“ auf den Eingang des Lokals. Die Wassermassen fluteten die Kneipe regelrecht. Danach stürmten Beamte das „Ahoi“ und setzten Schlagstöcke ein. Und der junge MOPO-Reporter Hirschbiegel hielt die Linse drauf. Die Beamten nahmen 29 Personen fest. Vier Beamte und eine unbekannte Zahl Randalierer wurden verletzt.

Zehn Jahre Kampf um die Häuser der Hafenstraße

Anzeige

Am nächsten Tag rückte eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei an und durchsuchte alle Hafenstraßen-Häuser.

Es war der Beginn eines etwa zehn Jahre andauernden Häuserkampfs am Hafenrand. Erst 1995 mit dem Verkauf der Häuser an die spendenfinanzierte Genossenschaft „Alternativen am Elbufer“ beruhigte sich die Situation. Die Hafenstraßen-Häuser wurden für neun Millionen Euro saniert. Einen Großteil der Summe brachte der Senat auf, die Genossenschaft stellte lediglich 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.