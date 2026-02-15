mopo plus logo
Händel

So in etwa könnte es ausgesehen haben: das Duell, das sich der damals erst 19-jährige Musiker Georg Friedrich Händel mit dem Hamburger Komponisten Johann Mattheson Foto: MOPO/erzeugt mit ChatGPT

paidHändels Duell auf dem Gänsemarkt und was sonst noch geschah in 348 Jahren Staatsoper

Wer Georg Friedrich Händel (1685–1759) ist, muss einem Klassikfan niemand erklären: Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten der Barockzeit. Kaum einer weiß jedoch, dass dieser Musiker – bevor er in Italien und später in London berühmt wurde – als junger Mann einige Jahre in Hamburg wirkte. Und um ein Haar hätte seine Karriere hier auch abrupt geendet, denn der 19-Jährige lieferte sich auf dem Gänsemarkt ein Duell und verdankte es allein einem Silberknopf, dass er nicht tödlich getroffen wurde.

Auf eine 348-jährige Geschichte blickt Hamburgs Staatsoper zurück – und steht doch wieder am Anfang. Die MOPO erzählt, wie aus dem umkämpften Bürger-Opernhaus am Gänsemarkt eine internationale Bühne wurde, warum der Neubau von 1955 als Triumph der Nachkriegszeit galt – und weshalb heute ausgerechnet ein Geschenk des Milliardärs Klaus-Michael Kühne die Stadt spaltet: neue Oper am Baakenhöft, großes Versprechen, große Fragen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

