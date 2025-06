Kurz nach Hitlers Machtübernahme zeigten die Nazis ihre hässliche Fratze: Am 1. April 1933 veranstalteten sie überall im Reich einen Judenboykott - auch am Neuen Wall in Hamburg. Dieses Foto ist allerdings an der Grindelallee entstanden - vom Neuen Wall gibt es ein solches Foto nicht. Foto: bpk / Joseph Schorer