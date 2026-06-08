An der Spitze der Anti-RAF-Demo liefen der Erste Bürgermeister Hans-Ulrich Klose und die Alt-Bürgermeister Peter Schulz und Herbert Weichmann (alle SPD). Foto: Hirschbiegel

Am 24. Oktober 1977 bewegte sich ein ungewöhnlicher Aufzug durch die Hamburger City. Hinter einem Spruchband mit dem Text „Wir trauern um die Opfer des Terrorismus“ zogen neben 6000 Hamburgern auch viele Spitzenpolitiker vom Rathaus zum Hauptbahnhof. Warum dieser Schweigemarsch vor nahezu 50 Jahren? Damals erlebte der „Deutsche Herbst“ mit Bombenanschlägen, Attentaten und Entführungen seinen traurigen Höhepunkt.

Im September 1977 waren bei der Entführung von Arbeitgeber-Präsident Hanns Martin Schleyer in Köln vier seiner Begleiter von RAF-Terroristen ermordet worden. Da die Bundesregierung der Forderung der Entführer der Roten Armee Fraktion, verhaftete RAF-Mitglieder freizulassen, nicht nachgab, erhöhten diese den Druck. Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa-Maschine „Landshut“ entführt, der Flugkapitän später erschossen. Nachdem die Bundesgrenzschutz-Spezialeinheit GSG 9 die Maschine am 18. Oktober in Mogadischu gestürmt, die Entführer erschossen und alle 86 Geiseln befreit hatte, begingen die in der JVA Stammheim einsitzenden Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe Suizid. Am 19. Oktober wurde im Kofferraum eines Autos im Elsass die Leiche des entführten Hanns Martin Schleyer gefunden.

Deutscher Herbst: Senat ruft zum Trauermarsch auf

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Das war also die Situation, als der Hamburger Senat und die Parteien der Bürgerschaft zu diesem Trauermarsch aufriefen.

Als Polizeireporter war MOPO-Urgestein Thomas Hirschbiegel ein harter Hund. Doch manchmal wurde es persönlich. Einige Einsätze gingen ihm nah. Thomas Hirschbiegel

Ich fotografierte damals den Zug. Die Menschen hatten sich am Nachmittag auf dem Rathausmarkt versammelt und waren schweigend durch die Mönckebergstraße marschiert. An der Spitze des Aufzugs gingen Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) und die sozialdemokratischen Altbürgermeister Herbert Weichmann und Peter Schulz.

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Außerdem war fast der gesamte Senat anwesend, auch die Opposition lief mit: CDU-Fraktionschef Jürgen Echternach und der CDU-Bürgermeisterkandidat Erik Blumenfeld waren zu sehen, zudem die FDP-Fraktionsvorsitzende Maja Stadler-Euler. An der Mö reihten sich viele Hamburger spontan ein, schrieb die MOPO in der Ausgabe vom 25. Oktober 1977.

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Zwischenfälle gab es nicht, lediglich ein Gerangel mit Zeitungsverkäufern des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW). Die Teilnehmer warfen den radikalen Maoisten Sympathien für die RAF-Terroristen vor. Am Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof löste sich der Aufzug am Abend schließlich auf.