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Münsterland und Nordwind kehren zurück

Als die Hamburger Schiffe nach über acht Jahren auf See im Hafen eintreffen, gleicht die Stimmung einem Volksfest. Über 100.000 Hamburger feiern die Rückkehr. Foto: Hapag-Lloyd AG

paidDie Suez-Blockade 1967 – wie zwei Hamburger Schiffe acht Jahre im Krieg ausharrten

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Acht Jahre im Suezkanal – und am Ende ein Empfang wie beim Hafengeburtstag: Als die Hamburger Frachter „Münsterland“ und „Nordwind“ 1975 zurückkehren, stehen über 100.000 Schaulustige an der Elbe. Ihre Reise hatte 1967 abrupt geendet, als 14 Schiffe im Großen Bittersee gestrandet waren. Denn auf einmal war Krieg. Heute wird die Straße von Hormus zur nächsten Gefahrenzone.


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