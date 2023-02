Der Vietnamkrieg ist für die USA bis heute ein Trauma. Acht Jahre kämpften und starben US-Soldaten im vietnamesischen Dschungel. Am 29. März 1973 verließ der letzte GI das Land. Hier die wichtigsten Informationen zum Vietnamkrieg in aller Kürze:

1954 erlangt Vietnam seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich. Darauf folgt ein Bürgerkrieg: Der kommunistische Norden wird von der Sowjetunion und China unterstützt, der Süden von den USA.

Entlaubungsmittel „Agent Orange“ zerstörten Reisfelder

US-Flugzeuge versprühen im September 1965 das Entlaubungsmittel „Agent Orange“ über dem südvietnamesischen Dschungel. picture-alliance US-Flugzeuge versprühen im September 1965 das Entlaubungsmittel „Agent Orange“ über dem südvietnamesischen Dschungel.

Im August 1964 greifen die USA in den Krieg ein, weil sie fürchten, dass auch Kambodscha, Laos und Thailand kommunistisch werden würden, falls das Regime Nordvietnams als Sieger aus dem Bürgerkrieg hervorgeht.

Ab dem 2. März 1965 bombardieren die USA Nordvietnam und das benachbarte Laos. Mit Hilfe des Entlaubungsmittels „Agent Orange“ werden Reisfelder und Wasserreservoirs zerstört.

Kamen in Vietnam zu Tausenden zum Einsatz: US-Hubschrauber vom Typ Bell UH-1 Iroquois picture-alliance Kamen in Vietnam zu Tausenden zum Einsatz: US-Hubschrauber vom Typ Bell UH-1 Iroquois

Wendepunkt des Krieges ist die Tet-Offensive der Nordvietnamesen im Januar und Februar 1968. Truppen dringen bei diesem Überraschungsangriff bis in die US-Botschaft in Südvietnams Hauptstadt Saigon vor. Zwar behalten die USA militärisch die Oberhand, doch die Tet-Offensive löst in den USA massive Proteste gegen den Vietnamkrieg aus. Für Entsetzen sorgt ein Foto, das den Polizeichef von Saigon zeigt, wie er einen zivil gekleideten Mann – er soll ein kommunistischer Vietcong-Kämpfer gewesen sein – auf offener Straße per Kopfschuss hinrichtet.

Massaker von My Lai löste weltweit Entsetzen aus

Das My Lai-Massaker: US-Soldaten töteten am 16. März 1968 507 Dorfbewohner, darunter 173 Kinder, 76 Babys und 60 Greise. picture-alliance Das My Lai-Massaker: US-Soldaten töteten am 16. März 1968 507 Dorfbewohner, darunter 173 Kinder, 76 Babys und 60 Greise.

Am 16. März 1968 verübt eine US-Einheit ein Massaker an den Einwohnern des südvietnamesischen Bauerndorfs My Lai. 507 Dorfbewohner – unter ihnen 173 Kinder, 76 Babys und 60 Greise – sterben im Kugelhagel. Als die Weltöffentlichkeit 1969 davon erfährt, ist das der moralische Bankrott der USA. Die Vorstellung, in Vietnam würden tapfere GIs für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kämpfen, erweist sich als Illusion.

Das berühmteste Foto des Vietnamkriegs: das „Napalm-Mädchen“

Die USA setzen im Vietnamkrieg Napalm-Bomben ein und lösen so furchtbare Flächenbrände aus. Bei einem Napalm-Angriff entsteht ein berühmtes Foto: das des „Napalm-Mädchens“. Darauf ist zu sehen, wie die neunjährige Kim Phúc nackt und vor Schmerzen schreiend um ihr Leben rennt.

Dieses Foto führte der ganzen Welt die Brutalität des Vietnamkrieges vor Augen: aufgenommen am 8. Juni 1972. Die neunjährige „Napalm-Mädchen“ Phan Thi Kim Phuc rennt um ihr Leben, hat schwere Verbrennungen. picture-alliance/AP/Nick Ut Dieses Foto führte der ganzen Welt die Brutalität des Vietnamkrieges vor Augen: aufgenommen am 8. Juni 1972. Die neunjährige „Napalm-Mädchen“ Phan Thi Kim Phuc rennt um ihr Leben, hat schwere Verbrennungen.

Nach acht Jahren Kampfeinsatz unterschreiben die USA 1973 einen Waffenstillstandsvertrag und ziehen sich aus dem Krieg zurück, der noch bis 1975 andauert und mit dem Sieg des kommunistischen Nordens endet. Vietnam wird wiedervereinigt.