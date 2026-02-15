mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kettenwerk

Wegen Fahnenflucht und „Wehrkraftzersetzung“ verurteilt: Karl-Heinz Barthel, Otto Berger und Ernst Gravenhorst müssen im Hanseatischen Kettenwerk Zwangsarbeit leisten und wagen im Januar 1944 die Flucht. Ein Theaterprojekt will das historische Ereignis für die Bühne aufbereiten. Der Verein Olmo e.V. hat dazu mit künstlicher Intelligenz dieses Plakat entworfen. Foto: Olmo e.V./KI-generiert

paidDie geheimen Rüstungsfabriken in Langenhorn: Drei Männer wagen den Ausbruch

kommentar icon
arrow down

Bis heute wissen nur Eingeweihte davon: dass Langenhorn einer der wichtigsten Rüstungsstandorte in Nazi-Deutschland war. Die Betriebe trugen Tarnnamen. Und die Siedlungen für die Arbeitskräfte, darunter die sogenannte „Schwarzwaldsiedlung“ an der Essener Straße, wurden ganz bewusst im ländlichen Stil gestaltet – um die Alliierten zu täuschen. Nun lüftet die MOPO das gut gehütete Geheimnis und erzählt die Geschichte dreier Zwangsarbeiter, die im Januar 1944 den Ausbruch wagten – zwei von ihnen bezahlten dafür mit dem Leben.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test