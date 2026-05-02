Schwarze Uniformjacke, passende Reithose, Koppel, Schaftstiefel – der junge Mann, der da vor meiner Kamera am Hauptbahnhof posierte, sah aus wie ein SS-Offizier. Und genau diesen Eindruck wollte der damals 21-jährige Frank S. 1978 auch vermitteln, besser gesagt, er wollte in dieser Kostümierung provozieren. Beim Betrachten des Bildes kommt heute Unbehagen auf. Habe ich mich von diesem Neonazi benutzen lassen?





