Jura-Student im Nazi-Kostüm: Der Möchtegern-SS-Offizier
Schwarze Uniformjacke, passende Reithose, Koppel, Schaftstiefel – der junge Mann, der da vor meiner Kamera am Hauptbahnhof posierte, sah aus wie ein SS-Offizier. Und genau diesen Eindruck wollte der damals 21-jährige Frank S. 1978 auch vermitteln, besser gesagt, er wollte in dieser Kostümierung provozieren. Beim Betrachten des Bildes kommt heute Unbehagen auf. Habe ich mich von diesem Neonazi benutzen lassen?
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