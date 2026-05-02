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Jura-Student Frank S. wollte an der Kirchenallee in seiner Fake-Nazi-Uniform provozieren. Das gelang ihm auch ...

Jura-Student Frank S. wollte an der Kirchenallee in seiner Fake-Nazi-Uniform provozieren. Das gelang ihm auch ... Foto: Hirschbiegel

  • St. Georg

paidJura-Student im Nazi-Kostüm: Der Möchtegern-SS-Offizier

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Schwarze Uniformjacke, passende Reithose, Koppel, Schaftstiefel – der junge Mann, der da vor meiner Kamera am Hauptbahnhof posierte, sah aus wie ein SS-Offizier. Und genau diesen Eindruck wollte der damals 21-jährige Frank S. 1978 auch vermitteln, besser gesagt, er wollte in dieser Kostümierung provozieren. Beim Betrachten des Bildes kommt heute Unbehagen auf. Habe ich mich von diesem Neonazi benutzen lassen?


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