In dieser Folge geht es für mich ans Eingemachte. Ich muss auch 35 Jahre nachdem ich das Foto oben gemacht habe, noch heftig schlucken. Am 12. Juni 1990 war ich gegen 8 Uhr morgens mit dem Auto auf dem Weg zur Wäscherei „Frauenlob” an der Brahmsallee in Harvestehude. Ich fuhr über die Hochallee und wurde plötzlich von einem VW Golf überholt – der brannte! Sekunden später krachte der Wagen gegen einen Baum. Ich brauchte einen Augenblick, um die Situation zu erfassen, griff dann mechanisch in den Kofferraum, schnappte meine Kameras.





