Alle Rettungsmaßnahmen brachten letztendlich nichts – der Mann starb drei Wochen nach dem Unfall im Krankenhaus. Foto: Thomas Hirschbiegel

  • Harvestehude

paidBrennendes Auto krachte gegen Baum – keine Überlebenschance

In dieser Folge geht es für mich ans Eingemachte. Ich muss auch 35 Jahre nachdem ich das Foto oben gemacht habe, noch heftig schlucken. Am 12. Juni 1990 war ich gegen 8 Uhr morgens mit dem Auto auf dem Weg zur Wäscherei „Frauenlob” an der Brahmsallee in Harvestehude. Ich fuhr über die Hochallee und wurde plötzlich von einem VW Golf überholt – der brannte! Sekunden später krachte der Wagen gegen einen Baum. Ich brauchte einen Augenblick, um die Situation zu erfassen, griff dann mechanisch in den Kofferraum, schnappte meine Kameras.


