Brandt und Breschnew waren zu Besuch: So wurde Schmidts Bungalow zur Legende

Morgen vor 100 Jahren wurde Helmut Schmidt in Barmbek geboren. Gelebt hat er aber mehr als ein halbes Jahrhundert hier: im Haus Neubergerweg 80 in einer Reihenhaussiedlung in Langenhorn. Seit Schmidts Tod durften nur Auserwählte über die Schwelle treten. Bald ist das jedermann möglich: Ab April wird es Führungen im Haus des Altbundeskanzlers geben.

Die MOPO war schon da. Drinnen sieht noch alles so aus wie am Tage seines Todes. Im Arbeitszimmer bilden wir uns ein, sogar noch die letzte Zigarette zu riechen, die der Alt-Bundeskanzler hier geraucht hat: Der Geruch von Nikotin und Leder liegt in der Luft, dazu mischt sich der Duft von altem Papier.

Das Zuhause eines Mannes zu betreten, der zu den ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte zählt, erfüllt selbst den erfahrenen Journalisten mit Ehrfurcht. Jeder Schritt ist mit Bedacht gewählt. Nicht dass plötzlich eine Vase oder eine dieser Miniaturen runterfällt, die überall auf Regalen und in Vitrinen stehen.



Alles soll so bleiben, wie es ist

Jahrzehntelang Hamburgs berühmtestes Ehepaar: Helmut und Loki Schmidt dpa Foto:

Der Alt-Bundeskanzler, der am 10. November 2015 starb, hat verfügt, dass im Haus alles so bleiben soll, wie es ist: Das gilt sogar für die lustige Franz-Josef-Strauß-Figur, die wir auf dem Gästeklo entdecken. Seinem politischen Lieblingsgegner hat der Alt-Bundeskanzler wahrlich einen Ehrenplatz zugedacht – gleich gegenüber von der Kloschüssel.

Als sie 1961 einzogen, bewohnten Helmut und Loki Schmidt das vordere Reihenhaus. Später kauften sie das Nachbarhaus dazu und verbanden beide miteinander. Vor zwölf Jahren entstand dann noch ein drittes Gebäude – das Schmidt-Archiv, in dem in 1300 Leitz-Ordnern das politische Leben des Alt-Bundeskanzlers abgeheftet ist. Es gilt als das beste Archiv eines verstorbenen Politikers überhaupt.

Langenhorn als zweiter, inoffizieller Regierungssitz

Das Wohnhaus umfasst 14 Räume, alle von ganz durchschnittlicher Größe. Selbst das Wohnzimmer mit der Holzdecke, dem Steinfußboden und der Raufaser-Tapete ist eigentlich nicht für Staatsempfänge gebaut. Stattgefunden haben sie hier trotzdem: In den 70er Jahren fungierte Schmidts Haus nach dem Kanzlerbungalow in Bonn als zweiter, inoffizieller Regierungssitz.



Freunde wie Frankreichs Präsident Giscard d’Estaing und US-Außenminister Henry Kissinger waren hier zu Gast. Auch der spanische König Juan Carlos und der polnische Regierungschef Edward Gierek kamen. Und sogar er hat es sich auf Schmidts Ledergarnitur gemütlich gemacht: der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew.

Für mehr als ein halbes Jahrhundert das Zuhause von Helmut und Loki Schmidt. Ab April dürfen Bürger das Reihenhaus am Neubergerweg besichtigen. BKHS/filmreif pictures Foto:

Das Wohnhaus soll für Besucher begehbar werden

Ursprünglich hatte die Helmut-und-Loki-Schmidt-Stiftung nicht die Absicht, das Wohnhaus für Besucher zu öffnen. Zu groß die Sorge, dass das Gebäude, das ja nicht als Museum konzipiert ist, Schaden nimmt. Doch die Stiftung änderte ihre Meinung. Es wird Besichtigungen geben, aber nur in Kleinstgruppen von je fünf Personen. Ziel sei es, das Haus für Besucher begehbar zu machen, ohne irgendetwas am ursprünglichen Aussehen und Charme zu ändern, so Stiftungs-Sprecher Ulfert Kaphengst.

Schmidts Arbeitszimmer: Direkt hinter seinem Bürostuhl stehen Schmidts eigene Bücher – und zwar in einer genauen Reihenfolge. Olaf Wunder Foto:

Für alle, die das Helmut-Schmidt-Haus besichtigen wollen: Ab Januar wird es möglich sein, eine Führung zu buchen, und zwar über die Homepage. Die Führungen werden voraussichtlich nur am Wochenende stattfinden.

Wem die Wartezeit auf Eintrittskarten zu lange ist: Es gibt jederzeit die Möglichkeit, sich auf einen virtuellen Rundgang durch das Haus zu begeben. Auch dafür die Homepage www.helmut-schmidt.de besuchen.