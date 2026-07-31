Helmut Krukenberg wollte den Urlaub revolutionieren: Fliegen sollte kein Luxus mehr sein. Seine Fluggesellschaft brachte Zehntausende in den Süden, doch dann kamen marode Maschinen, Millionenverluste und wütende Hoteliers. Der Traum endete in einem der ersten großen Reiseskandale der Bundesrepublik.

Sie hatten Sonne gebucht – und bekamen Angst um ihre Koffer. 42 deutsche Urlauber saßen Anfang 1959 auf Teneriffa und Gran Canaria fest. Der versprochene Rückflug kam nicht, in den Hotels waren Rechnungen offen. Einige Reisende wurden in Notunterkünfte verfrachtet und nur noch notdürftig verpflegt. Hoteliers drohten damit, ihr Gepäck als Pfand einzubehalten.

Verzweifelt wandte sich die Gruppe an die deutsche Botschaft in Madrid. Erst nachdem der Botschafter persönlich interveniert hatte, durfte eine Ersatzmaschine auf Teneriffa landen. Sechs Tage später als geplant kamen die Urlauber nach Hause. Der „Spiegel“ machte daraus eine Schlagzeile, die hängen blieb: „Kummer mit Kruky“.

Dabei hatte alles nur vier Jahre zuvor wie eine Hamburger Erfolgsgeschichte begonnen.

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Von der MOPO-Busreise zum Mallorca-Flieger

Noch im Februar 1955 bot der Morgenpost-Reisedienst gemeinsam mit dem Reisebüro Krukenberg eine Autobusreise an – etwa nach Paris, „5tägig über Brüssel in modernsten Schlafsesselbussen“, für 83 DM. Doch Helmut Krukenberg, damals 37 Jahre alt, wollte seine Kunden nicht mehr tagelang über Europas Straßen schicken. Sein Ziel lag höher: Er wollte das Flugzeug zum Verkehrsmittel für den normalen Urlauber mit kleinem Geldbeutel machen.

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Wie revolutionär die Idee damals war, zeigt ein „Spiegel“-Artikel von April 1955. Er beginnt mit einer Szene am Hamburger Flughafen: Krukenberg landet in einer planmäßigen „SAS“-Maschine, in der nur drei Passagiere sitzen. Beim Aussteigen soll er dem Piloten grinsend beschieden haben, dass sich das Geschäft so wohl kaum lohne.





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Mit Bus und Teilpension nach Paris: Dieses Angebot des Morgenpost-Reisedienstes entstand 1955 in Verbindung mit dem Reisebüro Krukenberg – kurz bevor Helmut Krukenberg auf günstige Flugpauschalreisen setzte. Archiv Hamburger Morgenpost

Krukenbergs eigenes Modell funktionierte anders. Mit seiner Firma „Aeropa – Europäische Flugreisegesellschaft Krukenberg & Co.“ mietete er Maschinen kleiner Chartergesellschaften. Diese waren nicht an die starren Tarife der großen Linienfluggesellschaften gebunden und flogen möglichst nur dann, wenn die Sitze gefüllt waren. So konnte Krukenberg die Preise drastisch drücken.

Das Angebot war eine Sensation: 14 Tage Mallorca kosteten 495 Mark – Hin- und Rückflug, Hotel und Vollpension inklusive. Allein der reguläre Linienflug von Hamburg nach Mallorca und zurück schlug 1955 mit 586 Mark zu Buche. Krukenberg versprach in seinem Prospekt den „Urlaub neuen Typs“: eine Douglas DC-3 mit Schlafsesseln, Stewardess, Getränken, „Rauchwaren“ und kalter Bordverpflegung.

Für die erste Saison hatte Krukenberg 72 Flüge zwischen Hamburg und Mallorca vereinbart. Rund 1200 Kunden sollten bis Anfang November in den Süden gebracht werden. Selbst Hamburgs Polizeipräsident Bruno Georges gehörte zu den frühen Aeropa-Urlaubern. Krukenbergs Plan ging zunächst auf.

Plötzlich konnte sich fast jeder Mallorca leisten

Innerhalb weniger Jahre wurde aus der kühnen Idee ein Boom. 1957 flogen rund 25.000 Bundesbürger organisiert in den Urlaub, 1958 waren es bereits etwa 70.000. Allein 35.000 davon vertrauten sich Krukenbergs Aeropa an.

Mallorca war nun kaum noch teurer als ein Urlaub an der Nordsee. Doch Krukenberg begnügte sich längst nicht mehr mit der Baleareninsel. Er bot Teneriffa, Gran Canaria, Griechenland, Ägypten und Marokko an – später sogar Reisen nach Brasilien und Asien-Rundflüge über Hongkong, Singapur, Ceylon und Bombay.

Urlaub in den 1950ern: Camping mit dem Auto im Wald – mit Glück im Ausland. Flugreisen waren purer Luxus. Krukenberg wollte das ändern. picture alliance / ZB | Agentur Voller Ernst

Der Erfolg machte ihn mutig. Vielleicht übermütig. Krukenberg wollte nicht länger auf fremde Fluggesellschaften angewiesen sein und gründete die „Aerotour Deutsche Luftreederei AG“. Von der Hamburger Columbus-Luftreederei übernahm er zwei Vickers-Viking-Maschinen. Für seine immer größeren Reisepläne sollten bald viermotorige Douglas DC-4 hinzukommen.

In dieser Phase lernte Krukenberg den Flugzeughändler Mario Ferreira kennen. Der geschäftstüchtige Amerikaner, der in den USA für die Eastern Aircraft Corporation tätig war, bot ihm zwei gebrauchte DC-4 an und beteiligte sich zugleich an der Aerotour. Anfangs herrschte Goldgräberstimmung. Krukenbergs Prognose: „Wir werden viel Geld machen“.

Das Traumflugzeug hatte 116 Mängel

Doch kaum war die erste DC-4 im April 1958 in Hamburg-Fuhlsbüttel angekommen, begann der Ärger. Krukenberg beklagte den miserablen Zustand der Maschine. Eine amtliche Prüfstelle fand wenig später 116 Mängel. 24 waren so gravierend, dass das Flugzeug bis zur Reparatur nicht mehr abheben durfte.

Ferreira bestritt, seinen Partner getäuscht zu haben. Krukenberg verstehe schlicht nichts von Flugzeugen, lautete seine Gegenattacke. Aus den Geschäftspartnern wurden erbitterte Gegner. Beide kämpften um die Mehrheit bei der Aerotour, während Reparaturkosten, Flughafengebühren und unbezahlte Rechnungen immer größere Löcher in die Kasse rissen.

Sonne statt Schmuddelwetter: Mit günstigen Flugreisen nach Mallorca, auf die Kanaren oder an die Côte d'Azur wollte Helmut Krukenberg den Urlaub für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich machen. picture alliance / AP Images | Uncredited





Der kaufmännische Leiter der Aerotour errechnete Ende September 1958 einen Verlust von 1,1 Millionen Mark und empfahl den Konkurs. Krukenberg legte dem Aufsichtsrat dagegen eine eigene Rechnung vor: Demnach sollte die Aerotour gut 91.000 Mark Gewinn gemacht haben. Der Aufsichtsrat war nicht überzeugt, sein Vorsitzender trat zurück.

Bald standen die Flugzeuge buchstäblich fest. Für eine DC-4 in Hongkong fehlten 15.000 Mark, um sie aus der Werft zu holen. Für eine weitere Maschine in Stavanger, Norwegen, und eine Viking in Basel wurden 55.000 Mark benötigt. Selbst Benzin, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge konnten teilweise nicht mehr bezahlt werden.

Die Bank rettete ihre Flugzeuge – Krukenberg verlor seine Firma

Dann wurde die Lage noch verworrener. Die Bank für Gemeinwirtschaft hatte rund 1,5 Millionen Mark zur Finanzierung der beiden DC-4 bereitgestellt und sich die Maschinen als Sicherheit übertragen lassen. Doch wegen eines von Krukenberg versäumten Beschlusses war der Kaufvertrag rechtlich unwirksam. Die Aerotour hatte die Flugzeuge demnach nie wirksam erworben – und die Bank besaß keine belastbare Sicherheit.

Die Lösung der Bank: Die Aerotour wurde von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umgewandelt. Zuvor musste Krukenberg seine Anteile an Ferreira abgeben. Die Flugzeuge konnten anschließend rechtswirksam an die Bank übertragen werden. Nur elf Tage nach der Umwandlung meldete Ferreira im Dezember 1958 Konkurs an. Krukenberg war seine Fluggesellschaft los, die Bank hatte die Maschinen gesichert – und Aeropa hatte plötzlich keine eigenen Flugzeuge mehr.





Die Douglas DC-4 erlangte als „Rosinenbomber“ der Berliner Luftbrücke als Hoffnungsträger Berühmtheit. Für Krukenberg wurden zwei Maschinen zum Albtraum. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Henry Burroughs

Krukenberg versuchte weiterzumachen und charterte Maschinen der Fluggesellschaft „Trans-Avia“. Am Neujahrstag 1959 brachte sie seine letzten Reisegäste auf die Kanaren. Nach drei Wochen Pauschalurlaub sollten die 42 Touristen am 22. Januar wieder abgeholt werden – nach spanischen Vorschriften sogar von derselben Fluggesellschaft, die sie eingeflogen hatte. Doch dazu kam es nicht: Bereits am 12. Januar meldete auch die Trans-Avia Konkurs an, ihre Maschinen blieben am Boden. Die Urlauber saßen auf Teneriffa und Gran Canaria fest, obwohl sie längst wieder an ihren Arbeitsplätzen hätten sein sollen. Eine Woche lang füllte ihre Odyssee die westdeutschen Boulevardblätter, ehe der deutsche Botschafter in Madrid die Situation auflöste.

Gleichzeitig warteten in Hamburg und Frankfurt weitere Kunden vergeblich auf ihren Abflug. In Spanien waren mehr als eine Million Peseten an Hotelrechnungen offen. Hamburgs Bürgermeister musste mit dem spanischen Generalkonsul vermitteln, während auch das Bundesverkehrsministerium alarmiert war. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde untersagte Aeropa schließlich die Vermittlung von Gesellschaftsreisen. Die „Zeit“ bilanzierte unter der Überschrift „Krukenbergs spanische Krankheit“, die Pleiten von Aerotour und Trans-Avia hätten dem deutschen Ansehen in Spanien schwer geschadet. Die junge Flugtouristik hatte ihren ersten großen Vertrauensskandal.

Der Skandal veränderte eine ganze Branche

Und Krukenberg? Der kämpfte weiter um seinen Ruf. 1963 berichtete der „Spiegel“ ausführlich über Mario Ferreira, dessen spätere Continentale Deutsche Luftreederei ebenfalls unter Millionenverbindlichkeiten zusammenbrach. Dem Bericht zufolge hatte Ferreira mit fingierten Kontoauszügen und Strohmännern operiert; gegen ihn lief ein Strafverfahren. Krukenberg wiederum erklärte, er sei mithilfe der Bank aus der Aerotour gedrängt worden, und hatte nach eigenen Angaben bereits zwei Prozesse gegen das Geldinstitut gewonnen.

Vollständig rehabilitiert wurde er trotzdem nicht. Zu schwer wogen die kaufmännischen Fehler, die widersprüchlichen Bilanzen und das Chaos, das seine Kunden ausbaden mussten.

Doch die Ironie der Geschichte bleibt: Krukenberg scheiterte, seine Idee siegte. Aus dem damals gewagten Versprechen, normale Arbeitnehmer für wenig Geld nach Mallorca oder auf die Kanaren zu fliegen, wurde wenig später ein Millionengeschäft. Als 1971 erneut eine deutsche Chartergesellschaft zusammenbrach, erinnerte der „Spiegel“ wieder an den Hamburger und seine 42 gestrandeten Kunden. „Wer mit Kruky flog, hatte Abenteuer zu bestehen, die sonst nur einem Fremdenlegionär vorbehalten sind“, berichteten damals Aerotour-Gäste, die mit dem Schrecken davongekommen waren. Krukenberg war da längst ein warnendes Kapitel deutscher Tourismusgeschichte.