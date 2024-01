Amoklauf in der Blankeneser Kirche am Markt: Während des Konfirmanden-Unterrichts stürmt Milan E. (Name geändert) vor rund 30 Jahren mit einem großkalibrigen Jagdgewehr das Gotteshaus, verschanzt sich im Turm und eröffnet das Feuer. Mithilfe eines Hundes können Polizisten des Mobilen Einsatzkommandos den 53-Jährigen schließlich überwältigen.

Es war eine Wahnsinnstat mit Ankündigung. Im August 1993 hatte Milan E. immer wieder seine Frau und auch Pastoren der Kirche bedroht: „Ihr könnt alle euer Testament machen. Ich will nicht zum Mörder werden. Aber mir ist alles egal, wenn ich nicht meine Kinder sehen kann.“