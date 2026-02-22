Als ich im Juni 1977 bei der MOPO anfing, geriet ich mitten in den „Deutschen Herbst“. Im September und Oktober des Jahres gab es diverse Anschläge der RAF, auch in Hamburg wurde geschossen und gebombt. Und es gab in den folgenden Jahren hier viele Aktionen von Unterstützern der Terroristen. Bei einer Protestaktion in der St. Katharinen-Kirche gegenüber der Speicherstadt entstand das Foto zu diesem Artikel.

Am 21.11.1978 sollte Hans Jochen Vogel in der Hauptkirche sprechen. Der SPD-Politiker war damals Justizminister. Kaum hatte er die Kanzel betreten, stürmten etwa 20 RAF-Sympathisanten die Kirche und entrollten ein Spruchband: „Rückverlegung von W. Hoppe = Todesurteil! Sofortige Freilassung von Werner Hoppe!!!“

RAF-Unterstützer flüchtet im BMW vor Polizei