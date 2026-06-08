Die Straßenbahnen stauten sich auf der Hoheluftchaussee bis weit in den Lokstedter Steindamm hinein. Foto: Thomas Hirschbiegel

Straßenbahnstau auf der Hoheluftchaussee – dieses besondere Foto machte ich 1977 ganz kurz vor der endgültigen Einstellung der Straßenbahn in Hamburg. Das Foto ist heute schon ein echtes Zeitdokument.

Damals war eine Straßenbahn der Linie 2 auf der großen Kreuzung Breitenfelder Straße/Hoheluftchaussee mit einen Kleintransporter zusammengestoßen und danach entgleist.

Ernstlich verletzt wurde damals niemand, doch die entgleiste Straßenbahn blockierte die wichtige Kreuzung in Hoheluft. Die Feuerwehr rückte mit Löschzug und Rüstwagen an. Ich erinnere mich auch an einen Kranwagen, mit dessen Hilfe die Blockade dann irgendwann behoben werden konnte. Doch die Straßenbahnen stauten sich auf der Hoheluftchaussee bis weit in den Lokstedter Steindamm hinein.

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Hamburg hatte eines der größten Straßenbahnnetze Europas

Das Bild ist ein guter Anlass, sich einmal mit der umstrittenen Einstellung der Hamburger Straßenbahn vor fast 50 Jahren zu beschäftigen. In der Hansestadt gab es einst eines der größten und ältesten Straßenbahnnetze Europas. 1866 nahm eine Pferdebahn den Betrieb auf, und schon 1894 fuhr die erste „Elektrische“.

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Als Polizeireporter war MOPO-Urgestein Thomas Hirschbiegel ein harter Hund. Doch manchmal wurde es persönlich. Einige Einsätze gingen ihm nah. Thomas Hirschbiegel

Damals war die Einwohnerzahl Hamburgs von 1870 bis 1890 von knapp 300.000 auf 559.000 gestiegen. Um die Menschen von den großen Arbeiterquartieren in Rothenburgsort, Hamm oder Eimsbüttel Richtung Hafen zu befördern, war ein moderner Nahverkehr nötig. Die erste Linie 26 befuhr eine Ringstrecke: Glockengießerwall–Klosterwall–Dovenfleet–Vorsetzen–Glacischaussee–Gorch-Fock-Wall–Esplanade–Lombardsbrücke.

Die letzte Straßenbahn fuhr 1978 durch Hamburg

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Mit dem Anschluss von Lurup ans Straßenbahnnetz im Jahr 1955 erreichte das Netz mit 19 Linien hier seine größte Ausdehnung. Ab diesem Zeitpunkt wurden immer mehr Straßenbahnlinien durch Busse ersetzt.

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Am 1. Oktober 1978 schließlich fuhren die letzten Straßenbahnen der Linie 2 zwischen Rathausmarkt und Schnelsen. Tausende Hamburger nahmen traurig an den teilweise geschmückten rot-beigen Bahnen vor dem Rathaus Abschied. Für die zuvor eingestellte Linie 9 (Flughafen–Bahnhof Barmbek) hatten die Menschen auf dem Mittelweg sogar demonstriert.